Tko je Matea? Atraktivna i samozatajna plavuša koja je od starta zaludila gledatelje

Matea (25), magistrica kineziologije iz Zagreba podrijetlom iz Popovače, jedna je od natjecateljica pete sezone showa Gospodin Savršeni​, u koju je ušla samouvjereno, s jasnim kriterijima i željom da pronađe ozbiljnu ljubav. Ova sportski nastrojena kandidatkinja brzo se istaknula među djevojkama na snimanju na Kreti - iako joj početak nije bio bajkovit, u prvim trenucima nije dobila ružu. Ipak, njezina izravnost i energija očito su ostavile dojam jer je Karlo Godec, jedan od Gospode Savršenih, ubrzo pokazao da je ne može izbaciti iz glave te joj je naposljetku ipak dao priliku za ostanak u showu.