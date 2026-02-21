Nabacila kilograme pa se našla na meti hejtera: Ovako danas izgleda fatalna 'Šaptačica duhovima'

Američka glumica Jennifer Love Hewitt danas slavi 47. rođendan. Ova talentirana glumica tijekom desetljeća je prošla zanimljivu transformaciju - od tinejdžerske zvijezde devedesetih do zrele glumice i majke troje djece. Publika ju je upoznala kao slatku djevojku iz romantičnih komedija i horor hitova, a danas je gledamo u ozbiljnijim, slojevitijim ulogama.

S godinama se mijenjao i njezin stil - od glamuroznih crvenih tepiha i naglašenog make-upa do prirodnijeg izgleda i opuštenijih modnih izdanja. Iako je povremeno bila na meti komentara zbog promjena u tjelesnoj težini, Jennifer je ostala dosljedna sebi, otvoreno govoreći o prihvaćanju vlastitog tijela i važnosti mentalnog zdravlja.

U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine, od mladenačkih dana do samouvjerene žene koja danas slavi život i karijeru bez kompromisa.