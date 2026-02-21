Jesu li ovo najduže noge subotnje špice u Zadru? Crnka u kožnoj minici zapalila Kalelargu

Subotnja špica u Zadru ponovno je pokazala zašto je Kalelarga mnogo više od obične gradske ulice – ona je prava modna pista na otvorenom. Sunčano, ali svježe vrijeme izmamilo je brojne Zadranke u centar grada, a njihove kombinacije još su jednom potvrdile da stil i samopouzdanje idu ruku pod ruku.

Od ležernih dnevnih outfita do odvažnih modnih izbora, konkurencija je ove subote bila itekako jaka. Kaputi neutralnih tonova, efektne čizme i pomno birani modni detalji dominirali su špicom, a svaka je šetačica na svoj način pokazala osobni pečat.

Ipak, u moru odličnih kombinacija posebnu je pažnju ukrala atraktivna crnka koja je Kalelargom prošetala u izuzetno trendi izdanju. Odabrala je crnu kožnu suknjicu koju je kombinirala s predimenzioniranim sivim sakoom, stvarajući savršen balans između elegancije i urbane nonšalancije. Čipkaste najlonke dale su dozu ženstvene razigranosti, dok su crne kožne čizme dodatno naglasile njezine vitke noge – za kojima se, priznat će mnogi, rijetko tko nije okrenuo.

Samouvjeren hod i besprijekorno usklađeni detalji učinili su je jednom od najupečatljivijih dama ove subote, a još jednom se pokazalo da Zadranke itekako znaju kako spojiti trendove i osobni stil. Kalelarga je i ove subote bila mjesto gdje moda živi punim plućima.

Galeriju sa špice u Zadru donosi ezadar.net.hr