Fatalni JFK mlađi kao pravi alfa zavodnik: Najseksi muškarac na svijetu bio je san svake žene

Od samog rođenja u jednoj od najslavnijih obitelji na svijetu pa sve do tragične smrti koja je potresla Ameriku, život John F. Kennedy Jr. odvijao se pod stalnim svjetlima reflektora. Bio je sin ubijenog predsjednika, odvjetnik i izdavač, ali za javnost je zauvijek ostao “John-John” – dječak koji je salutirao očevu lijesu, a potom izrastao u simbol jedne generacije.

Tijekom devedesetih postao je oličenje šarma i glamura, muškarac kojem je rijetko koja žena mogla odoljeti. Visok, nasmijan, sportskog duha i s prezimenom koje je nosilo mit o Camelotu, slovio je za najpoželjnijeg neženju Amerike.

Časopis People proglasio ga je najseksi muškarcem na svijetu, a svaki njegov izlazak, romansa ili osmijeh punili su naslovnice. Njegova kombinacija naslijeđene karizme, samopouzdanja i ležerne elegancije učinila ga je “američkim princem” čija je privlačnost nadilazila politiku i ulazila u sferu pop-kulture.

No bajka je prekinuta u srpnju 1999. godine, kada se mali zrakoplov kojim je upravljao srušio u Atlantski ocean kod obale Massachusettsa. U nesreći su poginuli i njegova supruga Carolyn Bessette te njezina sestra Lauren. Amerika je tada još jednom ostala bez svog “princa”, a priča o prokletstvu Kennedyjevih dobila je novo, bolno poglavlje.

