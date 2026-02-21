Bila je najpoznatija ljubavnica Amerike: Zbog ove zanosne plavuše pukao je brak Donalda i Ivane Trump

Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, malo koja priča je toliko plijenila pažnju tabloida kao turbulentna veza između Donalda Trumpa i Marle Maples. Njihova romansa, rođena iz tajne afere koja je uništila Trumpov prvi brak s Ivanom Trump, prerasla je u brak koji je od samog početka bio osuđen na propast, definiran javnim skandalima i jednim od najstrožih predbračnih ugovora svoga vremena. Bila je to saga o ambiciji, novcu i medijskoj manipulaciji koja i danas, desetljećima kasnije, ostaje fascinantan dio biografije američkog predsjednika.

Rođena 27. listopada 1963. u malenom gradu Cohutta u Georgiji, Marla Ann Maples (62) odrasla je u konzervativnoj, religioznoj sredini takozvanog "Biblijskog pojasa". U srednjoj školi bila je popularna sportašica i kraljica maturalne večeri, a nakon mature počela se natjecati na izborima ljepote. Niz titula, uključujući pobjedu na izboru za Miss Hawaiian Tropic 1985. godine, otvorio joj je vrata u svijet manekenstva i glume. Ubrzo se preselila u New York u potrazi za slavom, ostvarujući manje uloge u serijama poput Dallasa i filmovima.

Njezin se život zauvijek promijenio 1985. godine kada je na jednom teniskom turniru upoznala Donalda Trumpa. Njihov susret označio je početak tajne veze koja će godinama kasnije eksplodirati na naslovnicama svih svjetskih tabloida.

Skandal koji je potresao Ameriku

Iako je veza s oženjenim nekretninskim magnatom trajala godinama, sve je kulminiralo tijekom božićnih blagdana 1989. u elitnom skijalištu Aspen. Tamo je došlo do slavnog obračuna između Ivane Trump i Marle Maples, koji se odigrao pred brojnim svjedocima. Ivanina navodna rečenica: "Ja sam njegova žena, kloni ga se", i Marline suze postale su okosnica medijske sage koja je uslijedila.

Razvod Trumpovih bio je gorak i izuzetno javan, a Marla je preko noći postala najpoznatija ljubavnica u Americi. Skrivala se od paparazza, njezino ime postalo je sinonim za skandal, a tabloidi su se natjecali tko će objaviti sočniji detalj o "breskvici iz Georgije" koja je srušila njujorški brak desetljeća.

Brak, majčinstvo i tihi razlaz

Nakon što je Trumpov razvod od Ivane finaliziran, veza s Marlom je nastavljena. Par je 13. listopada 1993. dobio kćer Tiffany Arianu Trump (32). Dva mjeseca kasnije, 20. prosinca 1993., vjenčali su se u glamuroznoj ceremoniji u njujorškom hotelu Plaza pred tisuću uzvanika. Ipak, njihov brak nije dugo potrajao. Razdvojili su se u svibnju 1997., a razvod je okončan 1999. godine.

Prema uvjetima strogog predbračnog ugovora, Marla je dobila znatno manji iznos od svoje prethodnice Ivane, otprilike dva milijuna dolara, uz klauzulu o povjerljivosti koja joj doživotno brani iznošenje detalja o braku s Trumpom.

Gdje je Marla Maples danas?

Nakon razvoda, Marla se preselila u Calabasas u Kaliforniji, gdje je sama odgajala Tiffany. Kako je jednom izjavila za časopis People, Donald je bio "dobar otac u smislu financijske potpore za obrazovanje, ali što se tiče vremena, bila sam samo ja". U Kaliforniji je pronašla novi smisao u duhovnosti, jogi i meditaciji. Okrenula se zdravom načinu života, postala zagovornica wellnessa i čak objavila album meditativne glazbe The Endless, na kojem su kao govornici gostovali Dalaj Lama i Deepak Chopra.

Početkom 2021. godine preselila se na Floridu kako bi bila bliže kćeri i ostatku obitelji Trump, s kojom danas njeguje korektne odnose. Iako je njihov razvod bio napet, podržala je Trumpove političke kampanje, često posjećuje Mar-a-Lago i tvrdi da prema njemu i dalje gaji ljubav kao prema ocu svojeg djeteta.

Njezin život dobio je novu, najljepšu dimenziju u svibnju 2025. godine, kada je postala baka. Njezina kći Tiffany rodila je sina Alexandera, a Marla, sada ponosna baka, često na društvenim mrežama dijeli trenutke s unukom, ističući da je to njezina najvažnija životna uloga. Danas je aktivna kao govornica, vodi podcast Awakening with Marla i posvećena je filantropskom radu kroz svoju zakladu.