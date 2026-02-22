Spektakl u Areni Zagreb: Peđa Jovanović priredio večer za pamćenje i iznenadio posebnom gošćom

Arena Zagreb bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na velikom koncertu Predraga Jovanovića, publici poznatijeg kao Peđa Jovanović. Nakon tri rasprodana koncerta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, popularni glazbenik stigao je i u najveću dvoranu u Hrvatskoj, gdje je priredio večer za pamćenje.

Publika je uglas pjevala njegove autorske hitove, ali i obrade koje su mu posljednjih godina donijele ogromnu popularnost diljem regije. Emocije, snažne interpretacije i posebni glazbeni trenuci koji su postali njegov zaštitni znak obilježili su večer u Arena Zagreb.

Posebno oduševljenje izazvalo je pojavljivanje gošće večeri - popularne Breskvica (Anđela Ignjatović), koja se Peđi pridružila na pozornici i dodatno podigla atmosferu. Njihov zajednički nastup publika je nagradila gromoglasnim pljeskom.

Peđa Jovanović karijeru je započeo kao član dua Blizanci, zajedno s bratom Nenadom, a novi uzlet doživio je 2020. godine kada je počeo objavljivati emotivne i prepoznatljive covere koji su postali viralni.

Njegov prvi samostalni album 24/7 iz 2023. donio je deset pjesama i dva dueta, dok je krajem 2024. objavio album Knjiga života s još 11 novih pjesama. Zagrebački koncert još je jednom potvrdio njegov status jednog od najtraženijih izvođača u regiji, a atmosfera u Areni pokazala je koliko je snažna veza između Peđe i njegove publike.