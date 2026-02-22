Legice u minicama zasjenile nastup: Plavuša i crnka ukrale show na koncertu The Frajli u Osijeku

Osječka dvorana Jug 2 bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na koncertu koji će se još dugo prepričavati. U mjesecu ljubavi, uvijek vedre i energične članice grupe The Frajle udružile su snage s dalmatinskim romantičarima iz grupe Cambi i publici priredile večer ispunjenu emocijama.

Već od prvih taktova bilo je jasno da će publiku čekati glazbeno putovanje kroz radost, nostalgiju i sjetu. Redale su se “pjesme za dušu” u kojima se svatko mogao pronaći – bilo da je riječ o partnerskoj ljubavi, prijateljstvu, životnim usponima ili trenucima tuge. Topla atmosfera i snažna energija izvođača brzo su osvojile osječku publiku, koja je uglas pjevala i nagrađivala ih dugotrajnim pljeskom.

Spoj bećarske razigranosti i dalmatinske romantike pokazao se kao pun pogodak. Ljubav, kao bezvremenska tema koja nikada ne izlazi iz mode, bila je nit vodilja cijele večeri, a zajednički nastup Frajli i Cambija stvorio je poseban glazbeni doživljaj. I premda je dvorana bila prepuna elegantnih dama, dvije legice posebno su se istaknule u gomili. Riječ je o crnki i plavuši koje su koncert pratile iz prvog reda, a za ovu prigodu odjenule su mini haljice koje su dodatno naglasile njihove vitke noge.

U našoj galeriji fotografija pogledajte kako je bilo u dvorani Jug 2 i tko je sve uživao u ovom emotivnom koncertnom spektaklu.

Galeriju koncerta The Frajli u Osijeku donosi SiB.net.hr