DAME IZ PRVOG REDA /

Legice u minicama zasjenile nastup: Plavuša i crnka ukrale show na koncertu The Frajli u Osijeku

Legice u minicama zasjenile nastup: Plavuša i crnka ukrale show na koncertu The Frajli u Osijeku
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
1 /40
Osječka dvorana Jug 2 bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na koncertu koji će se još dugo prepričavati. U mjesecu ljubavi, uvijek vedre i energične članice grupe The Frajle udružile su snage s dalmatinskim romantičarima iz grupe Cambi i publici priredile večer ispunjenu emocijama.

Već od prvih taktova bilo je jasno da će publiku čekati glazbeno putovanje kroz radost, nostalgiju i sjetu. Redale su se “pjesme za dušu” u kojima se svatko mogao pronaći – bilo da je riječ o partnerskoj ljubavi, prijateljstvu, životnim usponima ili trenucima tuge. Topla atmosfera i snažna energija izvođača brzo su osvojile osječku publiku, koja je uglas pjevala i nagrađivala ih dugotrajnim pljeskom.

Spoj bećarske razigranosti i dalmatinske romantike pokazao se kao pun pogodak. Ljubav, kao bezvremenska tema koja nikada ne izlazi iz mode, bila je nit vodilja cijele večeri, a zajednički nastup Frajli i Cambija stvorio je poseban glazbeni doživljaj. I premda je dvorana bila prepuna elegantnih dama, dvije legice posebno su se istaknule u gomili. Riječ je o crnki i plavuši koje su koncert pratile iz prvog reda, a za ovu prigodu odjenule su mini haljice koje su dodatno naglasile njihove vitke noge. 

U našoj galeriji fotografija pogledajte kako je bilo u dvorani Jug 2 i tko je sve uživao u ovom emotivnom koncertnom spektaklu.

 

Galeriju koncerta The Frajli u Osijeku donosi SiB.net.hr

22.2.2026.
14:58
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
FrajleKoncertOsijek


