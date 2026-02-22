Šeširi, bundice i stav: Nema tko se nije okrenuo za ovim damama na zagrebačkoj špici

Subotnje prijepodne u središtu grada bilo je neugodno prohladno i uglavnom oblačno, no to nije spriječilo Zagrepčanke da i ove subote zablistaju na omiljenoj gradskoj pozornici - zagrebačkoj špici. Unatoč niskim temperaturama, modni žar nije jenjavao, a centar grada pretvorio se u pravu modnu pistu na otvorenom.

Dame su se poigravale slojevima, kombinirajući bundice i pernate jakne s elegantnim kaputima, dok su vuneni šalovi i efektni šeširi zaokruživali pažljivo osmišljene outfite. Prevladavale su neutralne nijanse - smeđa, crna, siva, bež i bijela, no tu i tamo pojavio bi se hrabar crveni komad ili statement torba koja je trenutačno privlačila poglede i razbijala zimsku monotoniju.

Ni gospoda nisu zaostajala. Klasični zimski šik bio je siguran izbor - sakoi, tamni kaputi i kožne cipele dominirali su kombinacijama, uz diskretne, ali promišljene modne detalje. S druge strane, ležerniji stil u obliku modernih jakni, trapera i sneakersa pokazao je da casual može biti itekako chic i urbani, čak i kada temperature nisu naklonjene dugim šetnjama.

Subotnja špica još je jednom potvrdila da Zagreb ima prepoznatljivo modno lice. Stil, stav i kreativnost nisu izostali ni ovog vikenda, a Zagrepčanke su ponovno dokazale zašto ih mnogi smatraju bez konkurencije kada je riječ o uličnoj modi. U galeriji donosimo najbolje trenutke i najzanimljivije modne kombinacije s gradskih ulica.