Kraljice Hollywooda 90-ih: Kako su najveće zvijezde izgledale u vrijeme najveće slave, a kako danas?

Devedesete su donijele novu eru Hollywooda – smjeliju, urbaniju i stilski raznolikiju nego ikad prije. Glumice koje su obilježile to desetljeće postale su globalne zvijezde, simboli ljepote, samopouzdanja i snažnih ženskih likova koji su osvajali kino dvorane diljem svijeta. Njihove su uloge definirale pop kulturu, a njihov stil i danas se rado kopira.

Tko su bile ikone 90-ih koje su vladale filmskim platnima, po čemu ih pamtimo i kako su izgledale na vrhuncu slave, a kako izgledaju sada – pogledajte u galeriji.