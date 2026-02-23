FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSVAJALE PUBLIKU /

Kraljice Hollywooda 90-ih: Kako su najveće zvijezde izgledale u vrijeme najveće slave, a kako danas?

Kraljice Hollywooda 90-ih: Kako su najveće zvijezde izgledale u vrijeme najveće slave, a kako danas?
Foto: IFA Film/United Archives/Profimedia
Julia Roberts bila je apsolutna kraljica romantičnih komedija zahvaljujući hitovima 'Zgodna žena' i 'Ja u ljubav vjerujem'. Njezin široki osmijeh i zarazna energija učinili su je najtraženijom glumicom desetljeća.
1 /28
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Devedesete su donijele novu eru Hollywooda – smjeliju, urbaniju i stilski raznolikiju nego ikad prije. Glumice koje su obilježile to desetljeće postale su globalne zvijezde, simboli ljepote, samopouzdanja i snažnih ženskih likova koji su osvajali kino dvorane diljem svijeta. Njihove su uloge definirale pop kulturu, a njihov stil i danas se rado kopira.

Tko su bile ikone 90-ih koje su vladale filmskim platnima, po čemu ih pamtimo i kako su izgledale na vrhuncu slave, a kako izgledaju sada – pogledajte u galeriji.

23.2.2026.
6:07
Hot.hr
Profimedia
HollywoodDevedeseteGlumicePoznate Glumice
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx