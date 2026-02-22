Zvjezdana večer BAFTA-e: Kate i William među gostima, Bellucci u centru pažnje

U londonskom Royal Festival Hallu održana je 79. dodjela filmskih nagrada BAFTA, jedno od najvažnijih filmskih događanja uoči Oscara. Svečanost je prvi put vodio škotski glumac Alan Cumming, a večer su obilježile pobjede glavnih favorita i glamur na crvenom tepihu.

Favoriti opravdali očekivanja

U utrku s najviše nominacija ušla je politička satira 'One Battle After Another' Paula Thomasa Andersona (14), dok je povijesni horor 'Sinners' Ryana Cooglera imao 13 nominacija. Po jedanaest nominacija prikupili su 'Hamnet' Chloé Zhao i 'Marty Supreme' Josha Safdieja.

Među prvim dobitnicima istaknuli su se Sean Penn, koji je osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca za film 'One Battle After Another', te Wunmi Mosaku za sporednu žensku ulogu u filmu 'Sinners'. Film 'Frankenstein' dominirao je tehničkim kategorijama (šminka, frizura i scenografija), dok je za vizualne efekte nagrađen 'Avatar: Fire and Ash'.

Moda u prvom planu

Veliku pozornost ponovno je privukao crveni tepih u znaku klasične elegancije. Posebno su se istaknuli princ i princeza od Walesa — Kate Middleton zablistala je u recikliranoj ružičastoj Gucci haljini iz 2019., dok je princ William nosio tamnocrveni baršunasti sako.

Teyana Taylor privlačila je poglede u dramatičnoj ljubičastoj Burberry kreaciji, a Jessie Buckley u tamnoplavoj baršunastoj haljini Chanela. Najviše se pričalo o Paulu Mescalu i pjevačici Gracie Abrams, koji su upravo na BAFTA tepihu potvrdili svoju vezu.