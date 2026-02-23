Sanchez divljao, Sigur pljunuo: Svašta se događalo u kaotičnom Jadranskom derbiju! Teške sankcije na vidiku

Otkako je u rujnu preuzeo klupu Rijeka, španjolski trener Victor Sanchez ostavio je dojam smirenog i racionalnog trenera koji nije sklon ispadima, bar se to nije naziralo. U medijima je uglavnom govorio odmjereno, fokusiran na nogometne ideje i taktičke zamisli, pa se malo tko mogao nadati burnoj reakciji kakva je obilježila 182. Jadranski derbi na Poljudu u nedjelju, u kojem je Hajduk golom Marka Livaje u 79. minuti slavio s 1-0.

U završnici prvog poluvremena utakmice, glavni sudac dvoboja, osječki arbitar Dario Bel, pozvan je iz VAR sobe da još jednom pregleda jednu situaciju. Snimka je jasno pokazala da je veznjak Rijeke Dejan Petrovič grubim startom đonom pogodio gležanj Huga Guillamona, zbog čega je Bel nakon pregleda pokazao izravni crveni karton.

Tu, međutim, drama nije stala. Baš naprotiv, tek je počela. Sanchez je potpuno izgubio kontrolu, "podemonio" je. Utrčao je Španjolac nekoliko metara u teren i žestoko protestirao protiv sudačke odluke. Sudac Bel je odmah reagirao i isključio i trenera Rijeke, pa je derbi u kratkom vremenu dobio čak dva crvena kartona.

Na to je Sanchez potpuno poludio i urlao na suca Darija Bela. Otišao je do klupe po jaknu, a tamo bacio bocu vode na pod pored klupe. Njegovo divljanje nastavilo se i kasnije. Po završetku prvog poluvremena Sanchez je odbijao otići u svlačionicu. Nogometaši Rijeke pokušavali su ga nagovoriti i odvesti unutra, no bez uspjeha. Situacija se smirila tek kada je stigao Ivan Rakitić, pozdravio se sa Sanchezom, kratko popričao s njim i uspio ga smiriti. Nedugo nakon toga Sanchez je ipak otišao u svlačionicu.

Sada je u fokusu disciplinska odgovornost Victora Sancheza. Ako Hrvatski nogometni savez njegov ispad okarakterizira kao nasilno ponašanje prema sucu, prijeti mu ozbiljna kazna – od novčane sankcije do zabrane rada u trajanju od dva mjeseca pa čak i do godinu dana. Ako se, pak, u službenom izvještaju sve svede na vrijeđanje ili psovanje, kazna bi mogla biti blaža i svesti se na nekoliko utakmica ili mjeseci suspenzije.

Ni Hajduk nije bez briga. Crveni karton dobio je i Niko Sigur, i to u nastavku akcije nakon pobjedničkog gola. Nakon ubačaja Dario Marešić na drugu stativu, Livaja je nečuvan zabio glavom, a potom je Sigur ušao u sukob sa Stjepanom Radeljić. Prema snimkama, Sigur je pljunuo protivničkog igrača, zbog čega je također isključen. Disciplinski pravilnik za takav prekršaj predviđa zabranu igranja od dvije do osam utakmica.

Ovom pobjedom Hajduk je smanjio zaostatak za vodećim Dinamo na pet bodova, dok je Rijeka ostala na trećem mjestu. Ipak, oba kluba sada čekaju i takozvano “treće poluvrijeme” – odluke disciplinskih tijela koje bi mogle značajno utjecati na nastavak sezone.

