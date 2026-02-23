Grobari zapalili Marakanu, vatrogasci gasili veliku vatru: 'Skandalozne scene u Beogradu'

U 178. izdanju "Vječitog derbija", Crvena zvezda je u nedjelju uvjerljivo savladala Partizan rezultatom 3-0. Utakmica je Crvenoj zvezdi donijela četiri boda prednosti u borbi za naslov prvaka Srbije. No, sportski događaj zasjenile su scene nasilja i paleži na Marakani.

Navijači Partizana, poznati kao Grobari, tijekom utakmice zapalili su dio južne tribine stadiona Rajko Mitić stadion i bacali sjedalica, zbog čega je susret nakratko prekinut na osam minuta. Vatrogasci su morali intervenirati. Srpski mediji izvještavaju o skandaloznim scenama s Marakane. Kurir piše:

"Navijači Zvezde vatrometom gađali nogometaše Partizana ispred tunela! U trenutku kada su petarde i rakete počele pucati oko nogometaša, dio gostujuće momčadi je potrčala ka tunelu, dok su pojedini ostali pribrani i mirno nastavili put ka svlačionici."