DOMINIRALA OBALOM /

Zimski look koji osvaja: U preloškoj Marini nema tko se nije okrenuo za plavušom u smeđem kaputu

Zimski look koji osvaja: U preloškoj Marini nema tko se nije okrenuo za plavušom u smeđem kaputu
Foto: Marijan Kovač
1 /28
Preloška Marina i ove je nedjelje pokazala da ni snijeg ni niske temperature ne mogu zaustaviti one koji vole boravak na svježem zraku i opuštajuću šetnju uz rijeku. Iako je snježni pokrivač prekrio staze i travnjake, uz obalu su se mogli vidjeti brojni šetači koji su iskoristili slobodno vrijeme za predah u prirodi.

Zimski ugođaj dao je marini poseban šarm – tek poneki trag u snijegu, lagani koraci uz rijeku i tišina koju povremeno prekida smijeh ili razgovor prolaznika. Zvuk hodanja po snijegu i hladan, ali svjež zrak stvaraju osjećaj smirenosti, dok prizori bijelog krajolika podsjećaju koliko su jednostavni trenuci često i najljepši.

Posebnu pažnju fotografa privukla je plavuša u predimenzioniranom smeđem kaputu koji je kombinirala s plavim trapericama i crnim gležnjačama. Stajling je upotpunila efektnom kožnom torbom, a cijeli look zaokružila neizostavnim sunčanim naočalama, pokazujući da se i u zimskim uvjetima može izgledati stylish i dotjerano.

 

Fotogaleriju šetnje uz Dravu donosi emedjimurje.net.hr

 

23.2.2026.
14:39
Hot.hr
Marijan Kovač
PaparazziMarina Prelog
