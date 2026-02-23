Što mislite koliko ovaj muškarac ima godina? Brojka koju izgovara sve ostavlja u nevjerici
Dok većina ljudi u kasnim pedesetima razmišlja o usporavanju tempa, Brazilac Edson Brandao prkosi svim očekivanjima. Ovaj influencer, autor i poduzetnik, koji će uskoro proslaviti 59. rođendan, ima izgled na kojem bi mu pozavidjeli i trideset godina mlađi muškarci. Zbog zategnute kože, definiranih mišića i energije kojom zrači, stranci ga na ulici često zamijene za mladića od dvadesetak godina i redovito ga optužuju da je njegov izgled rezultat botoksa, filera i plastičnih operacija.