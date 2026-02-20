Odvjetnik okrivljenog za požar u Vjesniku šokirao: 'Maloljetni svjedoci su dali lažne iskaze'

Podignuta je optužnica protiv dvojice 18-godišnjih maturanata zbog požara Vjesnikova nebodera. Tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, odnosno za podmetanje vatre.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo tvrdi da je na 15. katu zgrade prvookrivljeni zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi je zapalio jedan papir iz te kutije te ga zapaljenog vratio unutra.

Zbog toga je prije tri mjeseca u potpunosti izgorio kultni neboder koji će pak u roku od tri mjeseca biti srušen. Mladići su u istražnom zatvoru kod kuće.

Prudužen istražni zatvor: Neće završiti 4. razred

Od Petra Barbira, odvjetnika drugookrivljenog doznajemo da je danas bilo i ročište u predmetu Vjesnik radi produljenja istražnog zatvora u domu te je sud produljio istražni zatvor za oba okrivljenika.

"Nažalost, sud je ponovno nekritički prihvatio sve navode državnog odvjetništva te je produljio istražni zatvor u domu, posljedica toga je da okrivljenici ne mogu ići u školu, ne mogu polagati ispite, te neće moći završiti četvrti razred srednje škole niti polagati državnu maturu", rekao je odvjetnik za RTL Danas.

'Iskazi svjedoka su neistiniti, nevjerodostojni, konfuzni i usklađeni'

"Kao što znate danas je podignuta i optužnica u predmetu Vjesnik, te imamo 8 dana da se očitujemo. Optužnica se temelji na iskazima dvaju maloljetnih svjedoka te na vještačenju Centra Ivan Vučetić. Iskazi dvaju maloljetnih svjedoka su neistiniti, nevjerodostojni, konfuzni, usklađeni te usmjereni na izbjegavanje kaznenopravne odgovornosti. U osnovu na vještačenje Centra ivan Vučetić, obrana ističe da je teško shvatiti tko je pisao to vještvo, državno odvjetništvo ili Centar Ivan Vučetić s obzirom da su oni prepisali sve navode DORH-a iz prijedloga za produljenje istražnog zatvora", navodi odvjetnik Barbir.

Dodaje kako će se oni, jadnom kad počne glavna rasprava, aktivno braniti, te će istaknuti sve dokaze koji im idu u korist.

Što se tiče stanja njegovog branjenika, odvjetnik navodi kako je riječ o mladoj osobi. "Ima 18 godina, on je mlađi punoljetnik. Većinu svoje punoljetnosti je proveo u istražnom zatvoru, od 5 mjeseci, koliko je punoljetan, tri je proveo u istražnom zatvoru. Zabrinut je i uplašen, kao što bi svatko bio u njegovoj poziciji", zaključuje odvjetnik za RTL Danas.

POGLEDAJTE VIDEO Pripreme za rušenje Vjesnika već za vikend? Rok za rušenje krenuo, a jedno pitanje još nema odgovor