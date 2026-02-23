Atentati, padovi aviona i prerane smrti: Jeziva priča o 'prokletstvu dinastije Kennedy'

Nova serija o Johnu F. Kennedyju Jr. i njegovoj supruzi Carolyn Bessette ponovno je bacila svjetlo na jednu od najpoznatijih ljubavnih priča devedesetih. No osim romanse, serija podsjeća i na mračnu stranu obitelji Kennedy, koju su mediji često nazivali “američka kraljevska obitelj” i povezivali s navodnim prokletstvom.

Za prokletstvo Kennedyjevih govori se više desetljeća – niz tragičnih smrti, nesreća, bolesti i skandala pogodio je gotovo svaku generaciju ove moćne dinastije. Unatoč njihovoj ambiciji, bogatstvu i društvenom utjecaju, obitelj je neprestano pratila nesreća.

Priča o prokletstvu Kennedyjevih počinje s ambicijama osnivača klana, Josepha (Joe) i Rose Kennedy, koji su imali devetero djece – četiri sina i pet kćeri.

Foto: Profimedia

Joseph je odrastao kao sin irskih emigranata i već je od malih nogu bio odgojen za uspjeh. Studirao je na Harvardu, a 1914. se oženio Rose Fitzgerald, kćer bostonskog gradonačelnika.

U narednih 17 godina dobili su još osmero djece, a Josephova ambicija da njihova djeca postanu najbolja, najpametnija i najistaknutija postala je obiteljski imperativ.

Joseph je bio poznat kao beskrupolozan čovjek – trgovao je alkoholom tijekom prohibicije, a mnogi vjeruju da je taj “prljavi novac” donio zlu kletvu obitelji. On i supruga pokopali su tri sina i kćer.

Kronika neprekinutog niza nesreća

Za prvorođenog sina Josepha, prodornog i pametnog otac je imao velike planove. Predodredio mu je karijeru političara. No njegova smrt poremetila mu je ambicije. Poginuo je 1944. u eksploziji zrakoplova iznad La Manchea na tajnoj misiji u Drugom svjetskom ratu. Imao je samo 29 godina.

Foto: TopFoto.co.uk/Topfoto/Profimedia

Samo četiri godine kasnije, 1948. godine, u sličnoj nesreći poginula je i njihova kći Kathleen “Kick” Kennedy, udovica mladog lorda Hartingtona, koja je stradala na putu iz Pariza prema Azurnoj obali.

Najpoznatiji član obitelji, drugi sin John F. Kennedy, postao je američki predsjednik, ali je ubijen 1963. u atentatu u Dallasu pred očima svoje supruge Jackie.

Foto: San Antonio Express-News/Zuma Press/Profimedia

Samo pet godina kasnije u atentatu je stradao i njegov brat Robert Kennedy, otac desetero djece. Ubijen je u hotelu Ambassador u Los Angelesu. U trenutku smrti s njim je bila njegova supruga Ethel trudna s njihovim 11. djetetom.

Rosemary, najstarija kći Jospeha i Rose, rođena je s blagim mentalnim poremećajem, a Joseph ju je poslao na eksperimentalnu lobotomiju u dobi od 23 godine. Operacija joj je trajno oštetila mozak – izgubila je sposobnost govora i kretanja te je ostatak života provela u institucijama za mentalno oboljele.

Obitelj je dodatno pogođena tragedijama koju su doživjeli Jack i Jackie. Mlada gospođa Kennedy 1956. je rodila mrtvorođenče, a 1963. im je preminuo sin Patrick, svega dva dana nakon rođenja.

Foto: Circa Images/Universal images group/Profimedia

Joseph Kennedy doživio je radost kada je njegov John postao predsjednik, ali ubrzo je i sam obolio od moždanog udara, izgubio moć govora i djelomičnu pokretljivost, godinu dana nakon ubojstva sina Roberta.

Tragedije su se nastavile i u mlađim generacijama. David Kennedy, sin Roberta Kennedyja, umro je 1984. od predoziranja kokainom. Michael Kennedy poginuo je 1997. na skijanju u Aspenu, a jedini sin pokojnog predsjednika John F. Kennedy Jr. poginuo je 1999. u avionskoj nesreći nad Atlantskim oceanom.

Foto: Profimedia

Unuka JFK-a Tatiana Schlossberg preminula je prošle godine u dobi od 35 godina nakon borbe s rijetkim i agresivnim oblikom leukemije ostavljajući iza sebe supruga i dvoje male djece.

Jedini član obitelji koji je doživio starost je najmlađe dijete Josepha i Rose - dugogodišnji senator Edward 'Ted' Kennedy. Preminuo je 2009. u 77. godini od tumora na mozgu.

Šapat o kletvi unutar same obitelji

Zanimljivo je da priča o prokletstvu nije potekla od tabloida ili teoretičara zavjere, već od samih članova obitelji. Nakon atentata na njegova brata, predsjednika Johna F. Kennedyja 1963. godine, Robert "Bobby" Kennedy počeo je tražiti utjehu u starogrčkim tragedijama.

Prema piscima poput Evana Thomasa, Bobby se poistovjetio s likovima iz Eshilovih drama, pitajući se je li njegova obitelj, poput drevne Atrejeve kuće, postala žrtva vlastite bahatosti i prevelike ambicije. Nakon što je njihov brat Ted 1964. godine jedva preživio zrakoplovnu nesreću, Bobby je navodno rekao: "Netko gore nas ne voli."

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

No, pojam "kletve" u javnost je uveo upravo najmlađi brat, senator Ted Kennedy. Nakon tragične automobilske nesreće na otoku Chappaquiddick 1969. godine, u kojoj je poginula njegova suputnica Mary Jo Kopechne, Ted se u televizijskom obraćanju naciji zapitao "visi li doista neka užasna kletva nad svim Kennedyjevima". Tom je rečenicom i sam potvrdio ono o čemu se dugo šaputalo.

Rabinova kletva?

Ipak, mnogo raširenija legenda govori o "rabinovoj kletvi", a o tome postoji više verzija priče.

Prva verzija priče da je Joseph Kennedy, koji je bio poznat po svojim antisemitskim stavovima, dok je služio kao američki veleposlanik u Londonu uoči Drugog svjetskog rata, odbio je pomoći skupini židovskih rabina u bijegu pred nacistima. Jedan od njih, navodno, prokleo je njega i sve njegove muške potomke na tragičnu sudbinu.

Foto: DON EMMERT/AFP/Profimedia

Druga je verzija da su Joseph i Rose uvrijedili jednog uglednog rabina nazvavši ga 'prljavim Židovom' nakon što im je odbio dati bolju kabinu na brodu.

Skeptici, međutim, tvrde da "kletva" ne postoji. Obitelj Kennedy iznimno je velika, a njezini članovi, posebice muškarci, odgajani su da budu kompetitivni i skloni riziku.

"Oni upravljaju vlastitim jednomotornim zrakoplovima kada si mogu priuštiti posadu. Skijaju bez štapova na najtežim stazama u Aspenu... To je oduvijek bio i jest način života Kennedyjevih." napisao je jednom prilikom novinar Brian McGrory.

Mnoge od nesreća, poput one JFK-a mlađeg, izravna su posljedica loše procjene i preuzimanja nepotrebnog rizika. Uz to, zbog njihove slave, svaka njihova obiteljska nesreća, koja bi u drugim obiteljima prošla nezapaženo, postaje globalna vijest.

POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Vejnović u Direktu: 'Kada te vole mrziti, znači da si dobro napravio posao'