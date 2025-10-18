Bono Marjanović o susretu Donalda Trumpa i Vladimira Putina

STRUČNJAK ZA SIGURNOST /

Susret ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Budimpešti trebao bi se dogoditi u iduća dva tjedna.

Pitanje je kojom bi rutom Putin stigao iz Rusije, s obzirom na to da bi trebao letjeti preko zemalja koje su članice NATO-a i Međunarodnog kaznenog suda (ICC), koji je izdao nalog za njegovim uhićenjem.

O toj temi razgovarali smo sa stručnjakom za sigurnost Bonom Marjanovićem i pitali ga što bi eventualni sastanak mogao značiti za kraj rata u Ukrajini.