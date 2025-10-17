Horvat, Tolušić, Aladrović i Milošević na sudu. Odvjetnica otkrila detalj o dokazima koji joj je sporan

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AFERA /

"Nismo krivi" poručili su bivši članovi Vlade na suđenju koje je počelo tri godine nakon podizanja optužnice. Darka Horvata, Josipa Aladrovića, Tomislava Tolušića i Borisa Miloševića USKOK tereti zbog pogodovanja i zlouporabe položaja i ovlasti u aferi "Po babi i stričevima".

Na optuženičku klupu sjeo je i gradonačelnik Županje.

O cijelom slučaju reporterka razgovarali smo s odvjetnicom bivšeg ministra Darka Horvata, Višnjom Drenski Lasan.