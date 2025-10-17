ZADIVLJUJUĆI PRIZORI /

Kao u grotlu pakla: Spektakularne snimke erupcije na Havajima

Kamere Američkog geološkog zavoda (USGS) u četvrtak su snimile su ponovnu erupciju vulkana Kilauea na Havajima, što je izazvalo izlijevanje lave iz kratera.Kilauea je jedan od pet vulkana Havajskog otočja i "jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu" Kilauea u prevodu znači "izbacivanje" ili "obilno širenje", što se odnosi na često izlijevanje lave. Jedan je i od turistički najposjećenijih vulkana na Zemlji.

Najranije lave datiraju iz podmorske predštitne faze. Uzorci su prikupljeni daljinski upravljanim podvodnim vozilima; uzorci drugih tokova prikupljeni su kao uzorci jezgre. Lave mlađe od 1000 godina pokrivaju 90 posto površine vulkana. Najstarije izložene lave datiraju od prije 2800 godina.

Pogledajte nevjerojatne snimke ponovne eurpcije

 

 

