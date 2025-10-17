Stravična eksplozija razorila osmerokatnicu, ima mrtvih: Objavljene snimke

Najmanje dvije osobe su poginule, a 12 ih je zadobilo ozljede nakon eksplozije u osmerokatnici u rumunjskoj prijestolnici Bukureštu.

Eksplozija je u potpunosti srušila dva kata i oštetila druge ispod, a razbila je i prozore u obližnjoj srednjoj školi, naveli su lokalni mediji, a prenio Reuters.

Šire se snimke

Bubuitura s-a auzit in tot Bucurestiul. Pana si eu am simtit-o in Pipera.



2 morti, 11 raniti in explozie. Rahova. pic.twitter.com/VIkQflfuSe — Lucian Mindruta (@LucianMindruta) October 17, 2025

Snimke i fotografije tragedije proširile su se društvenim mrežama.

An explosion occurred in a residential building in Bucharest, destroying several apartments on the 5th and 6th floors.



Authorities in the Romanian capital confirmed that two people were killed, while another 12 were hospitalized, according to preliminary reports. pic.twitter.com/rxPsE1wIaM — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

Hitne službe pojurile su na teren, a spasioci pretražuju mjesto eksplozije i tragaju za zarobljenim ljudima.

