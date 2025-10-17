HOROR /

Stravična eksplozija razorila osmerokatnicu, ima mrtvih: Objavljene snimke

Stravična eksplozija razorila osmerokatnicu, ima mrtvih: Objavljene snimke
×
Foto: X/screenshot

Snimke i fotografije tragedije proširile su se društvenim mrežama

17.10.2025.
11:48
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje dvije osobe su poginule, a 12 ih je zadobilo ozljede nakon eksplozije u osmerokatnici u rumunjskoj prijestolnici Bukureštu.

Eksplozija je u potpunosti srušila dva kata i oštetila druge ispod, a razbila je i prozore u obližnjoj srednjoj školi, naveli su lokalni mediji, a prenio Reuters.

Šire se snimke 

Snimke i fotografije tragedije proširile su se društvenim mrežama. 

Hitne službe pojurile su na teren, a spasioci pretražuju mjesto eksplozije i tragaju za zarobljenim ljudima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Detonacija u Prečkom šokirala Rudija: 'Čuo sam bum, žena se digla...'

EskplozijaRumunjskaBukurest
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR /
Stravična eksplozija razorila osmerokatnicu, ima mrtvih: Objavljene snimke