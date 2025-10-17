Stravična eksplozija razorila osmerokatnicu, ima mrtvih: Objavljene snimke
Snimke i fotografije tragedije proširile su se društvenim mrežama
Najmanje dvije osobe su poginule, a 12 ih je zadobilo ozljede nakon eksplozije u osmerokatnici u rumunjskoj prijestolnici Bukureštu.
Eksplozija je u potpunosti srušila dva kata i oštetila druge ispod, a razbila je i prozore u obližnjoj srednjoj školi, naveli su lokalni mediji, a prenio Reuters.
Šire se snimke
Bubuitura s-a auzit in tot Bucurestiul. Pana si eu am simtit-o in Pipera.— Lucian Mindruta (@LucianMindruta) October 17, 2025
2 morti, 11 raniti in explozie. Rahova. pic.twitter.com/VIkQflfuSe
An explosion occurred in a residential building in Bucharest, destroying several apartments on the 5th and 6th floors.— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025
Authorities in the Romanian capital confirmed that two people were killed, while another 12 were hospitalized, according to preliminary reports. pic.twitter.com/rxPsE1wIaM
Hitne službe pojurile su na teren, a spasioci pretražuju mjesto eksplozije i tragaju za zarobljenim ljudima.
