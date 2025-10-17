NEVJEROJATNO /

Detalji kaosa kod Karlovca: Vozač zaspao pa udario u bus koji je vozio njegov rođak

Nakon sudara dvije osobe zatražile su liječničku pomoć, a prema prvim informacijama, vozač auta slomio je ruku

17.10.2025.
11:15
Erik Sečić
Kaportal
Autobus i osobni automobil sudarili su se u petak ujutro na obilaznici Turnja u Karlovcu, dionici državne ceste D-1, a KAportal doznao je nevjerojatne detalje prometne nesreće

Vozač osobnog automobila slovenskih registracija navodno je zaspao za volanom dok se vraćao iz Ljubljane gdje je odradio noćnu smjenu. Potom je udario u autobus bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka koji je vozio ni manje ni više nego njegov rođak!

Detalji kaosa kod Karlovca: Vozač zaspao pa udario u bus koji je vozio njegov rođak
Foto: Kaportal

KAportal dodaje da su oba vozača iz Bosne i Hercegovine. 

Slomio ruku? 

Nakon sudara dvije osobe zatražile su liječničku pomoć, a prema prvim informacijama, vozač auta slomio je ruku.

Detalji kaosa kod Karlovca: Vozač zaspao pa udario u bus koji je vozio njegov rođak
Foto: Kaportal

Na mjesto nesreće dojurila su tri vozila karlovačke Javne vatrogasne postrojbe i Hitna pomoć. Policija je započela očevid nakon kojeg će se doznati više detalja i okolnosti nesreće. 

Detalji kaosa kod Karlovca: Vozač zaspao pa udario u bus koji je vozio njegov rođak
Foto: Kaportal

Promet turanjskom obilaznicom je zatvoren te se odvija obilazno kroz gradsku četvrt Turanj. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

KarlovacPrometna NesrećaTuranjObilaznica
