Sudar na turanjskoj obilaznici, dvije su osobe ozlijeđene: Zašto je ova dionica opasna?

Teška prometna nesreća dogodila se jutros na obilaznici Turnja u Karlovcu. Kako javlja KAportal, došlo je do sudara nakon čega su dvije osobe zatražile liječničku pomoć.

Na mjesto događaja stigla su tri vozila karlovačke Javne vatrogasne postrojbe i Hitna. KAportal od Operativno–komunikacijskog centra PU karlovačke doznaje da je policija započela očevid. Zasad nemaju više detalja o događaju.

Policija navodi da je promet turanjskom obilaznicom zatvoren i da se odvija obilazno kroz gradsku četvrt Turanj.

Zašto se na tom mjestu događaju nesreće?

KAportal je pisao o opasnostima koje donosi nova šest kilometara duga dionica obilaznice a na kojoj se učestalo događaju prometne nesreće. Također, prije par dana postavljena je prva kamera za nadzor prometa.

Zbog zatvaranja prometnice nastala je duga kolona.

