CRNA TOČKA /

Sudar na turanjskoj obilaznici, dvije su osobe ozlijeđene: Zašto je ova dionica opasna?

Sudar na turanjskoj obilaznici, dvije su osobe ozlijeđene: Zašto je ova dionica opasna?
×
Foto: Kaportal

Više informacija o ovoj prometnoj nesreći bit će poznato nakon očevida

17.10.2025.
9:35
Ljubiša Prica
Kaportal
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Teška prometna nesreća dogodila se jutros na obilaznici Turnja u Karlovcu. Kako javlja KAportal, došlo je do sudara nakon čega su dvije osobe zatražile liječničku pomoć.

Na mjesto događaja stigla su tri vozila karlovačke Javne vatrogasne postrojbe i Hitna. KAportal od Operativno–komunikacijskog centra PU karlovačke doznaje da je policija započela očevid. Zasad nemaju više detalja o događaju.

Policija navodi da je promet turanjskom obilaznicom zatvoren i da se odvija obilazno kroz gradsku četvrt Turanj.

Zašto se na tom mjestu događaju nesreće?

KAportal je pisao o opasnostima koje donosi nova šest kilometara duga dionica obilaznice a na kojoj se učestalo događaju prometne nesreće. Također, prije par dana postavljena je prva kamera za nadzor prometa.

Zbog zatvaranja prometnice nastala je duga kolona.

POGLEDAJTE VIDEO: Turanjska obilaznica u samo dvije godine od otvaranja postala je crna prometna točka:

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
CRNA TOČKA /
Sudar na turanjskoj obilaznici, dvije su osobe ozlijeđene: Zašto je ova dionica opasna?