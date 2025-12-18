Pogledajte urnebesni komentar na Trumpov govor: Guverner Kalifornije sve je rekao

S nestrpljenjem i strahom čekalo se najavljeno obraćanje Donalda Trumpa. Vjerovalo se da će najaviti rat s Venezuelom nakon mnogobrojnih ispada kako je ta zemlja ukrala naftu SAD-u. Međutim, govor je bio sve samo ne što se očekivalo. Okružen božićnim ukrasima, Trump se obrušio na bivšeg predsjednika Joea Bidena pa zatim nabrajao svoja postignuća.

"U siječnju sam naslijedio Bidenov nered kojeg konstantno pokušavam popraviti“, rekao je Trump koji je Amerikance uvjeravao da je stanje u državi. Trump se hvalio postignućima svoje administracije, krivnju za visoke cijene i ekonomske probleme svalio je na svog demokratskog prethodnika te ponudio malo konkretnih novih mjera za rješavanje inflacije i pada životnog standarda.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom reagirao je na taj govor objavom na društvenoj mreži X koja je brzo privukla veliku pozornost. Newsom je uz kratki uvod "Trump večeras" objavio post na kojem stoji samo "Me" (Ja) stotinu puta. Vjerojatno je aludirao na to da je Trumpov govor bio puko hvalisanje usmjereno samo na sebe.

Sve dublji politički jaz

Trump se u govoru žalio na migracije, kriminal i prava transrodnih osoba, najavio isplatu tzv. “ratničke dividende” pripadnicima američkih oružanih snaga te ponovio tvrdnje da će njegova politika carina i poreznih rezova dovesti do gospodarskog procvata. Vanjskoj politici posvetio je vrlo malo vremena, nije spomenuo rat u Ukrajini, a tek se ovlaš dotaknuo rata u Gazi. Nakon govora, demokrati su poručili da Trump nije ponudio stvarna rješenja za probleme građana.

Gavin Newsom je guverner Kalifornije od 2019. godine i jedna od najistaknutijih figura Demokratske stranke na nacionalnoj razini. Bivši je gradonačelnik San Francisca i dugogodišnji saveznik liberalnog krila demokrata, a u američkim političkim krugovima sve se češće spominje kao najozbiljniji potencijalni kandidat Demokratske stranke za predsjedničke izbore 2028. godine.

Njegova reakcija dodatno naglašava sve dublji politički jaz u SAD-u, u trenutku kada Trump, gotovo godinu dana prije međuizbora, bilježi slabe ocjene javnosti za upravljanje gospodarstvom, dok demokrati već intenzivno traže lice koje bi ga u budućnosti moglo izazvati na nacionalnoj razini.

