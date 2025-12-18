Plaćeni ubojica (12) zabunom likvidirao krivog: Na popisu nije bilo samo jedno ime

Dvanaestogodišnje dijete završilo je u švedskom pritvoru zbog ubojstva. Dječaku je obećano 20 tisuća funti za ubojstvo, ali umjesto dogovorene mete, ubio je 21-godišnjeg suputnika u automobilu u Malmöu, na jugu Švedske, 12. prosinca. Nije poznato tko je bio dogorena meta ni ime žrtve, piše Daily Mail.

Švedske novine Aftonbladet piše kako je navodno dijete-atentator greškom pucalo u muškarca, namjeravajući ciljati nekog drugog u vozilu. Do smrtonosne pucnjave došlo je oko 22.30 sata kada su se 21-godišnjak i njegovi prijatelji vozili u Audiju ulicom Galgebacksvägen u Oxieu.

Policija je primila dojave o pucnjavi oko 23 sata, a žrtva - koja je sjedila na stražnjem sjedalu - prevezena je u bolnicu, gdje je ubrzo proglašena mrtvom. Nakon istrage ubojstva, policija je identificirala 12-godišnjaka kao glavnog osumnjičenika i u utorak ga pritvorila.

Poznat od prije zbog nasilja u obitelji

Budući da je mlađi od dobi zakonske odgovornosti, stavljen je pod skrb. Međutim, tužiteljica Caroline Carlquist odlučila je pokrenuti postupak protiv maloljetnika u ovim okolnostima, zbog težine zločina. Osumnjičeniku iz središnje Švedske navodno su zadali nekoliko meta, a za ovo konkretno ubojstvo trebao je dobiti 20 tisuća funti. Dijete je bilo pod nadzorom zbog ponašanja njegovih roditelja, uključujući navodne slučajeve nasilja i zlostavljanja.

Švedski mediji navode da je on najmlađa osoba osumnjičena za ubojstvo u zemlji.

"Nisam svjestan nijednog dovršenog ubojstva s tako mladim osumnjičenikom", rekao je za Sydsvenskan Manne Gerell, izvanredni profesor kriminologije.

Rasem Chebil, odgovoran za istragu u policiji Malmöa, izrazio je zabrinutost da je sve veći broj počinitelja nasilnih zločina maloljetnik.

"Vidimo da se dob smanjuje. Imali smo neke vrlo mlade počinitelje, posebno u djelima s ručnim bombama... Onda razmislite kako je to moglo postati ovako i kako možemo zaustaviti ovaj razvoj događaja", rekao je.

Chebil je za porast broja tinejdžerskih i dječjih ubojica u Švedskoj okrivio društvene mreže, sugerirajući da mlade ljude na mobitelima prate stranci koji ih žele iskoristiti.

"Ali prije nego što se osvijestite, naći ćete se u kandžama onih koji vas regrutiraju za teška nasilna djela. Često ti mladi ljudi vjeruju da će njihove obitelji patiti ako ne izvrše zadatke", rekao je.

Vrtoglav broj ubojstava u zemlji

Nakon pucnjave, suputnici su se odvezli u centar grada i parkirali automobil u stambenoj ulici u Hindbyju, prije nego što su ga napustili. Zatim su kontaktirali drugu osobu koja je obavijestila policiju da je 21-godišnjak upucan.

Širom Danske, Finske, Islanda i Norveške, Švedska se ističe po najvećoj prevalenciji sudjelovanja mladih u uličnim bandama, prema podacima Jedinice za informiranje lokalne samouprave (LGIU). U 2022. godini, 73 švedskih mladića u dobi između 15 i 20 godina osumnjičena su za ubojstvo ili pokušaj ubojstva vatrenim oružjem, što je nagli porast u odnosu na samo desetljeće ranije.

U 2023. godini, Reuters je tvrdio da je 55 ljudi smrtno stradalo u 363 odvojena pucnjave u Švedskoj, zemlji od samo 10,6 milijuna stanovnika. Nasuprot tome, u istom razdoblju u Norveškoj, Finskoj i Danskoj dogodilo se samo šest smrtonosnih pucnjava.

Evin Cetin, autorica knjige o omladinskim bandama i bivša švedska odvjetnica, tvrdila je da se maloljetnici regrutiraju kao ubojice zbog pretpostavke da nisu na radaru policije. Mnoga djeca počela su se baviti sitnom trgovinom drogom u dobi od 12 ili 13 godina prije nego što su radila kao plaćeni ubojice.

"Oni su djeca vojnici", rekla je za Telegraph, uspoređujući ih s ISIS-om.

"Koriste ih stariji ljudi koji njima manipuliraju. Rade to drogama, izoliraju ih od društva. Zaista je lako kontrolirati djecu - i zastrašujuće je koliko brzo to zapravo mogu učiniti", dodala je.

