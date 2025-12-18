Ubila djevojčice otrovanim malinama kako bi se osvetila bivšem ljubavniku, umočila ih u smrtonosni metal

Bjegunka optužena za ubojstvo dvije djevojčice otrovanim malinama izvučena je živa iz rijeke Temze. Zulma Guzman Castro spašena je iz vode u blizini mosta Battersea u zapadnom Londonu u utorak ujutro. Vjeruje se da je poslovna žena ubila tinejdžerice u Kolumbiji tako što je maline stavila bezbojni i bezmirisni teški metal talij. Na kraju ih je umočila u čokoladu. Motiv ubojstva bila je osveta nakon što je imala tajnu aferu s ocem jedne od žrtava.

Ines de Bedout (14) i njezina bliska prijateljica Emilia Forero (13) umrle su u bolnici nekoliko dana nakon što su pojele čokoladne bobice. Castro, koja poriče ubojstvo tinejdžerica, ubrzo je pobjegla iz Kolumbije.

Interpolova crvena tjeralica protiv nje izdana je ranije ovog mjeseca, a vlasti tvrde da je bila u Brazilu i Španjolskoj prije nego što je stigla u Veliku Britaniju. Stigla je u zemlju 11. studenog, a od tada ju je policija intenzivno tražila.

Izvučena iz rijeke

"Policija je pozvana u utorak, 16. prosinca, u 6.45 ujutro zbog dojava o ženi u nevolji na mostu Battersea. Pomorska policijska jedinica Metropolitanske policije izvukla je ženu u pedesetima iz vode u 7.14 ujutro i odvezena je u bolnicu, gdje se smatra da njezine ozljede nisu opasne po život ili da im mijenjaju život", rekao je glasnogovornik Metropolitanske policije.

Nakon smrti djevojčica, Emilijin otac Pedro Forera objavio je očajničke poruke na društvenim mrežama. Tada se još nije znalo ime osumnjičenjice.

"Prije četrnaest godina započeo je život nade, radosti i snova; život koji je ispunio obitelj, oca i majku. Ali to nije bila samo radost tuđeg života; to je bio početak života izvrsnog ljudskog bića koje je imalo snove, nade i ciljeve. Kao ocu, neshvatljivo je pomisliti da je netko bio sposoban to oduzeti. Nije mi samo oduzela snove, želje i izglede u životu kao oca; nije mi samo oduzela priliku da budem svekar, djed i sve ostalo što čovjek može biti kao roditelj. Oduzela je mojoj kćeri priliku da bude djevojka, profesionalka, supruga, majka i kći", napisao je.

Kobni desert stigao dostavom

Dvije tinejdžerice navodno su pojele kobni desert nakon škole u stanu u Bogoti. Umrle su četiri dana kasnije. Talij se obično koristi u proizvodnji elektronike, optičkih leća, poluvodiča, legura i opreme za detekciju zračenja.

Tužitelji tvrde da je Castro, koja je navodno imala aferu s Inesinim ocem, Juanom de Bedoutom, dostavom poslala smrtonosni desert. Vjeruje se da je otrovala djecu kako bi se osvetila bivšem ljubavniku.

Još jedna tinejdžerica koja je pojela otrovane maline, zajedno s 21-godišnjim bratom jedne od žrtava, hospitalizirani su nakon incidenta prije sedam mjeseci. Oboje su preživjeli, ali djevojka će do kraja života imati zdravstvene probleme.

