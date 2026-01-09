Tradicionalni siječanjski koncert makedonske gypsy brass atrakcije

Kočani Orkestar jedan je od najcijenjenijih romskih sastava na svjetskoj sceni. Njihov glazbeni izričaj spaja tradicionalnu romsku i makedonsku glazbu s elementima funka, jazza, turskih i balkanskih melodija s osebujnim improvizacijama solista. Od svog prvog zagrebačkog nastupa 2003. godine u Tvornici, ovi virtuozni glazbenici redovito oduševljavaju hrvatsku publiku i svake godine potvrđuju status jedne od omiljenih koncertnih atrakcija.

Publika će u Boogaloou uživati u prepoznatljivom repertoaru i energičnim izvedbama koje su Kočanom Orkestru osigurale svjetsku reputaciju i suradnje s izvođačima poput Cubisma i Luke Nižetića. Nakon koncerta zabava se nastavlja uz Balkan Fiesta party i popularne etno ritmove koji će ponovno zapaliti plesni podij.

Vrata Boogalooa otvaraju se u 20:00 sati, koncert počinje u 21:30.

Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 15 eura, a na dan koncerta i na ulazu 18 eura. Prodaja se odvija putem Entrio sustava i prodajnih mjesta Entria.

Ulaznice možete kupiti na linku.