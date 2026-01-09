FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOČANI ORKESTAR PONOVNO U KLUBU BOOGALOO /

Tradicionalni siječanjski koncert makedonske gypsy brass atrakcije

Tradicionalni siječanjski koncert makedonske gypsy brass atrakcije
×
Foto: Promo

Makedonska etno gypsy brass atrakcija Kočani Orkestar ponovno će, već tradicionalno, nastupiti u zagrebačkom klubu Boogaloo, u petak, 16. siječnja 2026. godine. Uz vrhunske trubače i jedinstvenu energiju koja ih prati na svjetskim pozornicama, publiku očekuje i plesni show skupina Nipriye i Walde, kao i Balkan Fiesta afterparty.

9.1.2026.
13:49
Promo
Promo

Kočani Orkestar jedan je od najcijenjenijih romskih sastava na svjetskoj sceni. Njihov glazbeni izričaj spaja tradicionalnu romsku i makedonsku glazbu s elementima funka, jazza, turskih i balkanskih melodija s osebujnim improvizacijama solista. Od svog prvog zagrebačkog nastupa 2003. godine u Tvornici, ovi virtuozni glazbenici redovito oduševljavaju hrvatsku publiku i svake godine potvrđuju status jedne od omiljenih koncertnih atrakcija.

Publika će u Boogaloou uživati u prepoznatljivom repertoaru i energičnim izvedbama koje su Kočanom Orkestru osigurale svjetsku reputaciju i suradnje s izvođačima poput Cubisma i Luke Nižetića. Nakon koncerta zabava se nastavlja uz Balkan Fiesta party i popularne etno ritmove koji će ponovno zapaliti plesni podij.

Vrata Boogalooa otvaraju se u 20:00 sati, koncert počinje u 21:30.

Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 15 eura, a na dan koncerta i na ulazu 18 eura. Prodaja se odvija putem Entrio sustava i prodajnih mjesta Entria.

Ulaznice možete kupiti na linku.

Još iz rubrike
Nova sezona showa 'gospodin savršeni' od 26.1.!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KOČANI ORKESTAR PONOVNO U KLUBU BOOGALOO /
Tradicionalni siječanjski koncert makedonske gypsy brass atrakcije