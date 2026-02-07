FREEMAIL
21. KOLO SHNL-A /

Hajduk želi prekinuti crni niz: Objavljeni sastavi, evo što je s Livajom

Hajduk želi prekinuti crni niz: Objavljeni sastavi, evo što je s Livajom
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Hajduk - Slaven Belupo od 17.15 možete pratiti na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
7.2.2026.
15:54
Ivana Ivanovic/pixsell
Nogometaši Hajduka na Poljudu igraju protiv uvijek neugodnog Slaven Belupa u utakmici 21. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Splićani će biti oslabljeni jer im nedostaje najbolji strijelac Michele Šego, koji je ujedno i drugi najbolji strijelac lige s deset golova. U početni sastav vraća se kapetan Marko Livaja. Hajduk trenutno zaostaje sedam bodova za Dinamom, dok Slaven Belupo zaostaje deset bodova za Hajdukom. 

21. kolo SHNL-a
7.2.2026.
17.15
0
Hajduk
 
:
0
Slaven Belupo
 
15.30 - Za Slaven od prve minute kreću: Hadžikić - Krušelj, Božić, Kovačić, Jakir - Ćubelić - Mažar, Qestaj, Lepinjica, Mitrović - Nestorovski

15.25 - Objavljen je sastav Hajduka: Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja 

Mario Gregurina, nogometni trener Slaven Belupa, posljednjih dana nije spavao mirno zbog teške situacije u kojoj se našao njegov tim. Naime, momčad je ostala bez tri ključna igrača pred važno gostovanje u Splitu. Ofenzivni veznjak Adriano Jagušić prodan je u grčki Panathinaikos za rekordnih 5.2 milijuna eura, napadač Ante Šuto otišao je u Hibernian za 500 tisuća eura, a veznjak Michael Agbekpornu prešao je u Huescu za 150 tisuća eura. Trener Gregurina je slikovito opisao kako se njegov tim našao u teškoj poziciji, posebno s obzirom na izazovnu utakmicu koja im predstoji.

