U BiH uhićen tip koji je pokušao ubiti hrvatskog policajca: U bijegu je od 2007.

Foto: Profimedia

Hrvatske vlasti su raspisale su tjeralicu za dvojcem koji su se sklonili u BiH

17.12.2025.
22:02
Hina
Profimedia
U Bosni i Hercegovini je uhićen Marko Miloš, osuđen u Hrvatskoj na 15 godina zatvora zbog pokušaja ubojstva specijalnog policajca Branka Budića 2007. godine u Splitu. 

Miloš je uhićen u Grudama zbog više kaznenih djela, uključujući nasilničko ponašanje, oduzimanje pokretnine i posjedovanje opojnih droga, priopćila je policija navodeći samo inicijale uhićenog. 

Policijski dužnosnik je Hini potvrdio kako se radi o Marku Milošu za kojim je Hrvatska raspisala tjeralicu.  

Pucao u policajca 

Njega je Vrhovni sud Hrvatske 2020. pravomoćno osudio na osam, a sudionika Vlatka Radića na sedam godina zatvora zbog pokušaja ubojstva Budića u središtu Splita 2007. godine. 

Budić, koji nije bio na dužnosti, primijetio je Miloša i Radića kako razbijaju parkirani automobil, prišao im je i predstavio se kao policajac. Miloš je tada nasrnuo na Budića, a potom pucao u njega iz pištolja.

Pogodio ga je u natkoljenicu, a zatim ga najmanje šest puta udario pištoljem po glavi. Nakon što je teško ranjen pao na tlo, Miloš i Radić su Budića pokušali pregaziti motorom.

Hrvatske vlasti su raspisale su tjeralicu za dvojcem koji su se sklonili u BiH. Vlasti susjedne zemlje nisu ih izručili jer posjeduju i bosanskohercegovačko državljanstvo.   

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi policajac prvi je skočio u more u pokušaju da spasi ljude kod Senja

BjegunacBihPolicajacPokušaj Ubojstva
