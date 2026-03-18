Blanka Vlašić objavom o odgoju djece dirnula pratitelje: 'Sport je najbolja učiteljica života'

Naša proslavljena atletičarka i sportska ikona, Blanka Vlašić (42) i nakon završetka svoje veličanstvene atletske karijere nastavlja inspirirati javnost, no sada u novim životnim ulogama. Kao majka i predsjednica Komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora, Blanka često koristi svoje društvene mreže kako bi podijelila razmišljanja o važnosti sporta, a njezina najnovija objava potaknula je lavinu pozitivnih reakcija.

Poruka koja nadilazi sport

U kratkom videoisječku, koji se čini kao dio intervjua ili podcasta, Blanka smireno i uvjerljivo iznosi svoj stav o ulozi sporta u odrastanju svakog djeteta. Odjevena u elegantni ružičasti sako, jasno poručuje kako sportsko iskustvo nije rezervirano samo za one najtalentiranije. "Mislim da bi se svako dijete trebalo baviti sportom", započinje Blanka, dodajući kako rijetki imaju priliku postati svjetski prvaci, ali je za sve ključno iskusiti sportsku okolinu. Svoju misao zaokružila je snažnom rečenicom: "Sport je po meni najbolja učiteljica života".

U opisu objave na engleskom jeziku dodatno je pojasnila svoju poantu, istaknuvši kako su odlučnost, radna etika i ustrajnost koje djeca nauče na terenu alati koje će koristiti u svojim karijerama i životima sutra. Time je naglasila da lekcije naučene kroz sport daleko nadilaze sportske arene i postaju temelji za uspješan i ispunjen život. Njezini pratitelji objavu su dočekali s oduševljenjem, a komentari poput "Najbolja" i brojni znakovi podrške pokazali su koliko je njezina poruka odjeknula.

Odraz vlastitog puta

Nakon što je početkom veljače potvrđen njezin razvod od belgijskog novinara Rubena Van Guchta (38), Blanka je u nekoliko navrata govorila o izazovima novog životnog poglavlja, ističući kako su joj vjera i sin Mondo najveća snaga. Upravo zato njezino zagovaranje sportskih vrijednosti djeluje autentičnije no ikad, jer pokazuje kako se i sama oslanja na otpornost i disciplinu koje je stekla tijekom svoje impresivne karijere.

Kao predsjednica Komisije sportaša pri HOO-u, Blanka aktivno radi na promicanju tjelesnog odgoja i podršci sportašima, a ova objava savršeno se uklapa u njezinu javnu misiju. Nedavno je u intervjuu za TV Dalmaciju pod naslovom "Sport me oblikovao, majčinstvo najviše usrećilo" također govorila o tome kako su je sportska iskustva pripremila za životne izazove.

Blankina objava stoga nije samo savjet, već i svjedočanstvo žene koja je na vlastitom primjeru pokazala kako se pobjednički mentalitet s terena prenosi na sve aspekte života. Ona ostaje neiscrpna inspiracija, dokazujući da se prave pobjede ne mjere samo medaljama, već i sposobnošću da se životnim izazovima pristupi hrabro i ustrajno.