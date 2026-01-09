Razgovarali smo s novim herojem hrvatske rukometne reprezentacije: 'Svakom sportašu je ovo san'

U borbenoj i napetoj utakmici pred ispunjenom Arenom Zagreb, hrvatska rukometna reprezentacija tijesno je poražena od Njemačke. Unatoč vodstvu i sjajnoj igri u većem dijelu susreta, padovi u završnicama poluvremena koštali su Hrvatsku pobjede. Nakon utakmice, za Net.hr je svoje dojmove podijelio vratar Dino Slavić, jedan od najistaknutijih pojedinaca koji je i u ovom susretu oduševio svojim obranama.

Fenomenalna atmosfera kao privilegija

Arena Zagreb ponovno je disala za rukomet. Četrnaest do petnaest tisuća navijača stvorilo je atmosferu za pamćenje, što je ostavilo dubok dojam i na same igrače. Dino Slavić istaknuo je kako je igranje u takvom ambijentu nešto posebno.

"Atmosfera je stvarno bila fenomenalna. Mislim da je svakom sportašu san doživjeti ovako nešto pred domaćom publikom. Stvarno sam presretan što sam imao tu čast i privilegiju", rekao je Slavić našem novinaru Dominiku Franculiću, naglasivši kako ga je prizor pune Arene oduševio.

Imali smo ih, ali sitnice su presudile

Utakmica je bila iznimno zanimljiva, a Hrvatska je u ključnim trenucima imala sve u svojim rukama. Vodili smo 26:24, a potom i 26:25, uz obranjeni sedmerac koji je dodatno podigao atmosferu. Ipak, Njemačka je iskoristila nekoliko hrvatskih pogrešaka i preokrenula rezultat u svoju korist, na kraju slaveći s tri pogotka razlike.

"Očekivali smo tešku utakmicu protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta. Nažalost, dojam je da smo stali u završnici i prvog i drugog poluvremena. Imali smo ih, lomili smo ih, ali na kraju je, kako to inače biva u sportu, malo sreće okrenulo na njihovu stranu. Odbile su im se dvije, tri lopte, mi smo napravili nekoliko tehničkih grešaka u napadu, a protiv reprezentacije kao što je Njemačka, to se odmah kažnjava i znači poraz", analizirao je Slavić.

Istaknuo je kako su Nijemci iskoristili hrvatske "crne rupe" u igri te zabili ključne pogotke iz kontri i polukontri, što je na kraju i presudilo pobjednika.

Analiza i priprema za uzvrat u Hannoveru

Unatoč porazu, Slavić smatra da reprezentacija može biti zadovoljna prikazanim jer je pokazala da posjeduje kvalitetu i "sirovinu za konačni proizvod", a to je Europsko prvenstvo. Rezultat u ovoj utakmici nije bio imperativ, već je susret poslužio i za rotaciju igrača te davanje prilike onima s manjim iskustvom.

Sada slijedi brza analiza i priprema za uzvrat koji se igra u Hannoveru. Vremena za odmor nema.

"Imamo tri, četiri dana da sve dobro analiziramo, ispravimo greške i idemo u Njemačku na uzvrat. Dosta naših dečki igra u Bundesligi i poznaje tu atmosferu. Ja se nadam da ćemo ispraviti pogreške i spremni dočekati Europsko prvenstvo", zaključio je Slavić. Uzvratne utakmice često donose drugačiji ishod, a hrvatski rukometaši nadaju se da će upravo oni biti ti koji će se u Njemačkoj revanširati za poraz u Zagrebu.

