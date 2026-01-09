Novosađanka se sumnjiči za podmetanje požara na katoličkoj crkvi

Za podmetanje požara na katoličkoj crkvi u Novom Sadu u četvrtak ujutro novosadska policija sumnjiči Novosađanku (52) kojoj je nakon privođenja određeno zadržavanje od 48 sati, objavio je novosadski portal 021.rs.

Sumnja se da je u četvrtak, oko četiri sata ujutro, benzinom polila i zapalila bočna drvena vrata župne crkve Imena Marijinog u središtu grada, prenio je taj medij priopćenje policije.

U njezinom stanu je pronađen i kanistar s benzinom. Nakon podmetanja požara vatra se nije proširila i nije bilo ozlijeđenih.

Ogorčenje javnosti

Veća šteta na vratima iz 19. stoljeća spriječena je intervencijom vatrogasaca.

Župnik crkve Attila Zsellér rekao je za agenciju Tanjug da nije poznat razlog zašto bi netko podmetnuo požar i da žali što se to dogodilo za Božić.

Paljenje katoličke crkve, poznate kao novosadska katedrala, izazvalo je ogorčenje u javnosti i brojne osude oporbenih stranaka i gradonačelnika Novog Sada.

'Ozbiljan napad na vjersku slobodu'

Incident je osudila predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić koja je priopćila da svaki napad na vjerski objekt predstavlja napad na temeljne vrijednosti suživota, poštovanja i sigurnosti svih građana.

"Takvi činovi moraju biti povod da odlučno stanemo u obranu mirnog suživota, međusobnog uvažavanja i slobode vjeroispovijesti", navela je.

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini taj čin smatra "ozbiljnim napadom na vjersku slobodu, sigurnost katoličkih vjernika i međunacionalni i međuvjerski sklad u gradu koji je stoljećima bio prostor suživota različitih naroda i konfesija".

SDSS oštro osudio

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) oštro je u petak osudila napad na katoličku crkvu, katedralu u Novom Sadu, poručivši kako je riječ o zločinu iz mržnje koji se ne može i ne smije opravdavati.

"Ovakav čin napada na katoličku kršćansku svetinju nedvosmisleno spada u kategoriju zločina iz mržnje i mora biti najoštrije osuđen te se ne može i ne smije opravdavati na bilo koji način, naročito u praznične dane u kojima se nalazimo", navodi se u priopćenju SDSS-a koje potpisuje potpredsjednica stranke i saborska zastupnica Dragana Jeckov.

"Onaj tko čini ovakva zlodjela ne čini to u ime pravoslavnih kršćanskih vrijednosti i našeg naroda te pružamo punu podršku pripadnicima hrvatske zajednice u Republici Srbiji!", dodaje se.

Naglašena važnost brige o manjinama

SDSS podsjeća kako se to dogodilo u danima kad je Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, na božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća (SNV) u Zagrebu naglasila važnost brige o manjinama u dvije države.

"Ovakvi događaji govore upravo u prilog tome da kolateralne žrtve loših odnosa dviju država u pravilu budu upravo pripadnici manjina s obje strane Dunava", stoji u priopćenju.

Na podmetanje požara na vratima crkve u Novom Sadu dan ranije reagirao je i SDP osudivši ga kao vandalizam, ali i kao simptom dubljeg problema.

"Radi se o zlouporabi vjere, koja se sve češće ne koristi kao osobni moralni korektiv, nego kao sredstvo podjele društva na "nas" i "njih"”, priopćeno je iz te stranke.

"Korištenje religijskih simbola u javnom prostoru ne znači nužno i etičko usmjeravanje društva. Sve češće se radi o političkoj mobilizaciji, 'zabraniteljstvu' i legitimaciji moći. To se vidi i na primjeru HDZ-a, koji se javno poziva na državotvornost i vjeru, dok istodobno korupcijskim aferama i zlouporabom moći nanosi trajnu štetu društvu i državi", naveo je SDP.

