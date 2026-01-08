FREEMAIL
NEMA ŽRTAVA /

Podmetnut požar u katedrali u Novom Sadu! Župnik: 'Otkad sam ja tu, ovo se nije dogodilo'

Atila Zeller kaže da se probudio u 6 sati te da su vani bili policija i vatrogasno vozilo

8.1.2026.
10:34
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Čitatelj Net.hr
Požar je buknuo u četvrtak ujutro ispred katoličke Crkve imena Marijinog u Novom Sadu. Požarje  podmetnut s bočne strane crkve, a vatrogasci su brzo stigli na lokaciju i ugasili vatru, piše Autonomija.info.

Župnik crkve Imena Marijina, Atila Zeller, rekao je da je za događaj saznao rano jutros.

"Ne znamo točno vrijeme požara. U šest sati, kada sam ustao, vidio sam vatrogasna i policijska vozila kako stoje pored crkve. Kada sam izašao, rekli su da je, pretpostavljam, došlo do podmetanja požara", rekao je župnik.

Prema njegovim riječima, materijalna šteta je vidljiva, ali nema ozlijeđenih.

Svećenik navodi da otkad služi u crkvi od 2021. godine, nikada nije bilo sličnih incidenata.

