Novi sudski vještak stiže u Vrilo, Sikirici otkriva novosti o slučaju Josipa Vukasa

Kata priča Stipanu kakvu ponudu je dobila od Ante Vukasa te ne želi odustati od svoje zemlje. Brine ju, kaže, Cvita koja je kao janje među vukovima. Dotad, Nikola otkriva Mirjani i Cviti da je završio roman. Dok Mirjana drži Cviti sat bontona za stolom, Tereza Vici priča o obiteljskoj povijesti Vukasa i objašnjava mu zašto su Ante i Ivica posvađani.

Foto: Rtl

Sikirica razgovara s Lazićevom zamjenom, zainteresirao ga je slučaj Josipa Vukasa. "Morao sam osobno doći, ako se mene pita, netko je ovdje ozbiljno zakazao", otkrio je novi sudski vještak i izrazio najstrašniju sumnju.

Čavka i Marko razgovaraju o Terezinim zarukama i Vici, a uskoro Marku pozornost ukrade Zora. Zora odlučuje s Čavkom i Markom popiti i družiti se.

Foto: Rtl

