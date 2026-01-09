Poletio 'Zrakoplov Sudnjeg dana'! Ovo se ne pamti, pogledajte snimku: 'Zašto baš sada?'

E-4B Nightwatch, poznatiji kao 'Zrakoplov Sudnjeg dana' letio je iznad Los Angelesa u četvrtak, a njegova pojava izazvala je nagađanja na društvenim mrežama, javlja portal Bluewin.

Poletio je iz baze u blizini Washingtona i sletio u Los Angeles, a nekoliko američkih medija i podaci o praćenju letova kasnije su potvrdili da je unutra bio ministar obrane Pete Hegseth, koji je u Kaliforniji sudjelovao na sastancima vezanim uz obranu.

Ipak, još uvijek nije poznato zašto su baš za tu svrhu koristili E-4B. Ministarstvo obrane zasad nije komentiralo zašto Hegseth nije putovao uobičajenim vladinim avionom.

Što je 'avion Sudnjeg dana'?

Podsjetimo, E-4B Nightwatch jedan je od najtajnovitijih, ali ujedno i najvažnijih zrakoplova u američkim oružanim snagama. Službeno služi kao Nacionalni zračni operativni centar, odnosno leteće središte za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Temelji se na Boeingu 747, zaštićen je od elektromagnetskih impulsa te ima ugrađene komunikacijske i operativne centre. Zahvaljujući nadopunjavanju goriva u letu, u zraku može ostati nekoliko dana, a najmanje jedan od ukupno četiri E-4B aviona uvijek je u stanju pripravnosti.

Zadaća mu je osigurati da političko i vojno vodstvo SAD-a bude u stanju sposobno djelovati čak i ako je kopnena infrastruktura uništena ili joj se više ne može pristupiti. U zrakoplovu može boraviti do 110 ljudi, uključujući predsjednika ministra obrane, Glavni stožer i komunikacijske timove. Dosad je korišten tek u jednoj izvanrednoj situaciji, nakon napada 11. rujna 2001. Jedan "zrakoplov Sudnjeg dana" tada je poletio kao leteće zapovjedno središte kako bi se osigurala sposobnost djelovanja američke vlade.

Objavljena snimka

Snimke na kojima se vidi kako se približava Zračnoj luci Los Angeles postale su viralne na platformi X. "Zašto baš sada?", "Koji je razlog ovog leta?", pitali su se korisnici u komentarima.

What’s believed to be the first appearance in its 51-year flying history, the Boeing 747 E-4B Nightwatch, also known as the “Doomsday Plane,” showed up at LAX during Thursday’s Airline Videos Live broadcast and will most likely be the highlight of 2026! pic.twitter.com/wvc39ypRnP — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) January 9, 2026

Zasad nije jasno je li njegova uporaba tek logističke prirode, sigurnosna mjera ili politički signal. Ipak, promatrači zrakoplova navode da godinama nije viđen u javnosti te da je dosad bio prikazivan tek na posebnim vojnim događajima u svrhu demonstriranja sile.

