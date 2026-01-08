Ghostrider, C-17 i Black Hawk u Britaniji: SAD u tajnosti prebacio avione, nešto se sprema?

Nakon američke otmice venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegove deportacije u SAD, te zapljene dva naftna tankera povezana s Venezuelom i Rusijom, čini se kako se vojna aktivnost SAD-a ne smiruje.

Naime, posljednjih dana primijećeno je kako su britanske vojne baze Fairford i Lakenheath postale prometne te su se u njima okupili američki vojni zrakoplovi.

Prema podacima praćenja leta i promatračima zrakoplova, od subote je u Engleskoj uočeno nekoliko transportnih zrakoplova C-17 Globemaster i jurišnih zrakoplova AC-130J Ghostrider.

Britansko ministarstvo obrane izjavilo je za The Independent da je pružilo "unaprijed planiranu operativnu podršku, uključujući stacioniranje, američkim vojnim resursima" prije zapljene tankera Marinera u srijedu.

Zrakoplovi su stigli u nekoliko RAF baza u Suffolku i Gloucestershireu, kojima zajednički upravljaju SAD i Velika Britanija, ali nije jasno jesu li korišteni u zapljeni tankera s naftom.

U srijedu poslijepodne, lokalni mediji Wilts and Gloucestershire Standard objavili su niz fotografija velikog zrakoplova u bazi u Fairfordu.

US military planes descend on airfield near Cirencester amid rising tensions https://t.co/dk7y1YHJNv — Wilts & Glos Standard (@WiltsAndGlosStd) January 7, 2026

Web stranica obrane The War Zone izvijestila je da je 10 letova Globemastera poletjelo iz SAD-a za Europu 3. siječnja, od kojih su neki sletjeli u RAF Fairford u Gloucestershireu.

Najmanje dva Ghostridera sletjela su u nedjelju na bazu RAF Mildenhall u Suffolku. Izvještava se da su i drugi zrakoplovi sletjeli na bazu RAF Lakenheath u Suffolku.

Vidjeli pilote na treningu

Američki piloti viđeni su kako u utorak treniraju u Ospreyima u Fairfordu na snimkama podijeljenim na društvenim mrežama, dodao je The Times.

Dolazak američkih zrakoplova u Veliku Britaniju dogodio se dok je američka vojska progonila tanker Marineru kroz Atlantik.

Brod, registriran kao ruski nakon što je izbjegao američku zapljenu u Karipskom moru, prolazio je blizu obala Ujedinjenog Kraljevstva u trenutku zapljene.

Rusija je poslala pomorsku pratnju nakon izvješća u utorak da bi SAD mogao krenuti u njegovu zapljenu.

Trump je od tada uputio prijetnje zemljama i teritorijima diljem svijeta te ponovio svoje ambicije za aneksiju Grenlanda.

Sada mediji spekuliraju da bi i to mogao biti motiv gomilanja američkih zrakoplovnih snaga u spomenutim bazama.

Trump o Grenlandu: 'Vojska je uvijek opcija'

Bijela kuća je izjavila da je "vojska uvijek opcija" za postizanje cilja predsjednika Trumpa da preuzme teritorij Grenlanda koji se smatra vrijednim zbog svojih prirodnih bogastava, među njima rijetkim mineralima.

I The Aviationist je posvetio pažnju premještanju vojnih zrakoplova prema Europi. Potvrđuju da su zrakoplovi stigli u Britaniju s više lokacija u SAD-u, uključujući zračnu luku Campbell Army (AAF), zračnu luku Hunter i zračnu luku Pope.

Više od 10 zrakoplova C-17 sletjelo je u Fairford. Ovaj portal navodi da će Campbell AAF i Hunter AAF "biti alarm" za sve koji su s njima upoznati, jer su obje dom bataljuna 160. zrakoplovne pukovnije specijalnih operacija (SOAR) - poznate kao Nightstalkeri.

Po dolasku u RAF Fairford, navodi The Aviationist, C-17 su istovarili zrakoplove MH-47G Chinook i MH-60M Black Hawk, kojima je isključivo upravljala poznata tajna jedinica koja je, dok su se ovi zrakoplovi prevozili, istovremeno izvršavala misiju hvatanja Madura.

Pojavile se snimke aviona

Po društvenim mrežama proširile su se snimke letjelica koje su stigle u britanske vojne baze.

Today, something unusual seems to be happening at the RAF Fairford airbase in Gloucestershire, UK. At least 10 US Air Force C-17A Globemaster III military transport aircraft have either arrived at the base or are currently crossing the Atlantic Ocean from the United States.… pic.twitter.com/l1eahhnkc4 — Nucleus (@nucleusnewss) January 4, 2026

Do sad se zna da raspoređene snage uključuju dva MH-47G Chinooka i pet MH-60M Black Hawka. Jedan od MH-47G već je letio, nakon što je u ranim jutarnjim satima 5. siječnja obavio, čini se, kratki probni let.

Heres the next escalation a sudden influx of activity at RAF Fairford in Gloucestershire with multiple USAF C-17s with "special missions" callsigns all arriving and reports of up to 10 due to arrive over the next 12 hours this will be logistical support for a push into Iran pic.twitter.com/lHrqt3ln0T — 🇬🇧 Grahame 🇬🇧 (@thebattler180) January 3, 2026

The Aviationist navodi da su zrakoplovi možda raspoređeni radi vojnih vježbi (što je uvijek moguće), tako su u drugoj polovici 2024., dva MH-47G imala su rijetko raspoređivanje u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi sudjelovali u vježbi "Dark Lightning".

No i ovaj portal osvrće se na Grenland i najave Trumpa o aneksiji.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump više puta ponovio je da planira anketiranje Grenlanda, uslijedila je reakcija iz Europe te je objavljena zajednička izjava Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Velike Britanije i Danske da "Grenland pripada svom narodu. Na Danskoj je i Grenlandu, i samo na njima, da odlučuju o pitanjima koja se tiču ​​Danske i Grenlanda".

Golemo povećanje budžeta za vojsku u SAD-u

Dodajmo i to da je Trump izjavio u srijedu da bi američki vojni proračun za 2027. trebao iznositi 1,5 bilijun dolara, što je znatno više od 901 milijarde dolara koje je Kongres odobrio za 2026. godinu.

Trump je u objavi na mreži Truth Social rekao da je odluku o vojnoj potrošnji za 2027. donio "nakon dugih i teških pregovora sa senatorima, članovima Kongresa, tajnicima i drugim političkim predstavnicima, a posebno u ovim vrlo problematičnim i opasnim vremenima".

Ruski mediji paralelno licitiraju s datumom moguće američke aneksije Grenlanda - navode da to bi moglo biti za Trumpov rođendan 14. lipnja, potom na Dan neovisnosti SAD-a 4. srpnja, a na kraju se spominje i vrijeme međuizbora za Kongres u studenom ove godine kada bi Trump to mogao iskoristiti za svoje političke bodove.

