Grenland na rubu 'građanskog rata'? Radi Trumpa pucaju obitelji i zaruke: 'Napetost je golema'

Otkako su Trumpovi pristaše prošle zime izlazili na ulice Nuuka i dijelili dolarske novčanice i crvene MAGA kape kako bi pridobili tinejdžere, retorika američkog predsjednika smatrala se tek prolaznim naletom ispraznih riječi.

Međutim, napetosti na Grenlandu od tada rastu i pojačale su se toliko da bi najveći otok na svijetu mogao biti na rubu "građanskog rata", smatra Jorgen Boassen, vlasnik lokalne tvrtke i zagovornik pokreta "Make Greenland American" koji je zbog svojih uvjerenja već nekoliko puta bio fizički napadnut, otkako je angažiran kao vodič i neslužbeni ambasador Trumpovih arktičkih izaslanika.

Boassen, inače bivši boksač (51), za Daily Mail kaže kako su rasprave o tome treba li Grenland ostati dio Danske, koja njime upravlja više od 300 godina, ili pristati na američku aneksiju, postale toliko ogorčene da se obitelji raspadaju.

Boassen kaže da je njegova bivša zaručnica (s kojom je prekinuo jer članovi njezine obitelji preziru njegovu kampanju za amerikanizaciju) dobila otkaz na visokoj poziciji u Air Greenlandu, nacionalnoj danskoj zrakoplovnoj kompaniji u kojoj je radila 30 godina, ubrzo nakon što je on sudjelovao na MAGA događanjima povodom Trumpove inauguracije u Washingtonu.

"Danci kontroliraju 95 posto svih poduzeća ovdje i love ljude poput mene koji imaju neovisne snove o suradnji s Amerikom“, tvrdi Boassen. Dodaje da je njegova građevinska tvrtka zatvorena jer su je ljudi stavili na crnu listu, a isto se događa i drugim tvrtkama koje iskazuju podršku Trumpu.

'Vlada klima straha'

"Zasad boravim u Kopenhagenu jer se ljudi kod kuće boje biti povezani sa mnom. Takva je sada situacija na Grenlandu. Oni koji stvarno žele da Amerikanci preuzmu vlast ne usuđuju se javno govoriti. Vlada klima straha", dodaje.

Iako Grenland ima najvišu stopu samoubojstava na svijetu, ozbiljni nasilni zločini relativno su rijetki. No kako Trump širi svoje ambicije Boassen vjeruje da se zemlja opasno približava rubu. "Zaista mislim da bi se na Grenlandu mogao dogoditi građanski rat“, kaže. "Napetost je golema – a ako mogu napasti mene, mogu napasti bilo koga.“

Mračno dodaje da za takav sukob postoji dovoljno oružja, jer „na Grenlandu gotovo svaka kuća ima pušku za lov“. "Zato poručujem EU-u i Ujedinjenom Kraljevstvu – siru Keiru Starmeru – da, prije nego što se uključe, budu vrlo oprezni i da znaju istinu o Danskoj: oni potiskuju naš narod.“

Kuno Fencker, grenlandski zastupnik koji podupire neovisnost, slaže se da podjele postaju sve žešće, uz "obitelji koje se svađaju i razilaze“. Kaže da vjeruje kako velika većina Grenlanđana žudi za slobodom od Danaca. Poput Boassena, poziva se na ankete javnog mnijenja, uključujući onu od prošle godine prema kojoj 84 posto stanovništva podupire neovisnost.

Zadatak koji nadilazi mogućnosti Danaca

Naravno, to ne znači da žele da njima upravlja Washington. Ipak, Fencker zamišlja sporazum o slobodnom pridruživanju, poput onoga između SAD-a i Maršalovih Otoka, prema kojem bi Grenland zadržao suverenitet, ali bi američkim tvrtkama dopustio sudjelovanje u eksploataciji rijetkih zemnih minerala te zadržavanje vojnih baza radi odvraćanja kineskih i ruskih upada.

Sigurnost je, tvrdi Fencker, zadatak koji očito nadilazi mogućnosti Danaca. Oni na Grenlandu imaju tek nekoliko stotina vojnika i dva ili tri patrolna broda za razbijanje leda, a njihova je oprema za nadzor toliko loša da nisu sposobni otkriti ruske podmornice.

Zastupnik tvrdi da su Grenlanđani koji ne prihvaćaju potrebu za promjenama toliko dugo živjeli pod danskim jarmom i postali toliko ovisni o subvencijama da ih sama pomisao na promjene užasava.

Žrtve jezivog plana

Bez obzira na to je li u pravu, malo je Grenlanđana koji se vesele zamjeni danskih vladara Amerikancima; a osim Boassena, nitko ne može zamisliti ponižavanje pred Trumpom. Među mnogim Grenlanđanima čije su misli sada okupirane strahom od skore američke invazije nalazi se i Hedvig Frederiksen, 65-godišnja umirovljenica čiji stan gleda na međunarodnu zračnu luku u Nuuku. Nema nimalo simpatija prema Trumpu, a kada razmišlja o tome kakav bi život mogao biti pod američkim okriljem, njezini stavovi oblikovani su vlastitim ranim iskustvima i iskustvima njezinih inuitskih predaka.

Odrasla je u zabačenom selu na jugu Grenlanda, gdje je njezin otac radio kao kuhar za dansku tvrtku koja je eksploatirala kriolit, rijedak mineral koji se nekada koristio u proizvodnji aluminija, a koji Trump zasigurno želi iskoristiti. Hedvig kaže da su ga Danci tretirali gotovo kao roba i plaćali bijedno – priča koju se često čuje među Inuitima. Njezina majka, koja je radila u tvornici za preradu ribe, bila je jednako loše tretirana. Zatim su 1971. godine, kada je imala 14 godina, danske vlasti poslale nju i njezine školske kolegice na nastavak školovanja u grad Paamiut. Ono što im se dogodilo nekoliko dana nakon dolaska jedan je od mnogih sramotnih događaja u kolonijalnoj prošlosti Grenlanda.

Sve su djevojke dobile naredbu da stanu u red ispred jedne prostorije, ne znajući što će im se dogoditi. Kad su nekoliko minuta kasnije izašle, plakale su – jer su im, bez ikakvog savjetovanja s roditeljima, ugrađeni kontracepcijski ulošci. Kasnije se pokazalo da su bile žrtve jezivog plana danske vlade da smanji troškove socijalne skrbi, stanovanja, zdravstva i obrazovanja ograničavanjem inuitskog stanovništva na oko 50.000.

Pitanje neovisnosti

Plan je bio vrlo učinkovit. Danas najveći otok na svijetu – kopnena masa devet puta veća od Ujedinjenog Kraljevstva – ima oko 57.000 stanovnika: manje nego Margate u Kentu. Tek nakon što je u ranim dvadesetima upoznala Aviajinog oca i kada nisu mogli začeti dijete, Hedvig je otkrila što joj je učinjeno. Srećom, nakon uklanjanja uloška uspjeli su dobiti Aviaju, danas 40-godišnjakinju. Ne čudi stoga što bi Hedvig i njezina kći – zajedno sa 75 posto autohtonih Grenlanđana, prema prošlogodišnjoj anketi – pozdravile neovisnost.

Misleći na budućnost svoje djece, Aviaja, studentica na danski subvencioniranom sveučilištu u Nuuku, radije bi da ta neovisnost bude potpuna. Ako bi Amerika i njezina kultura preplavile Grenland, boji se da bi to snizilo moralne standarde zemlje i donijelo strahote poput masovnih pucnjava u školama.

No Hedvig priznaje da osjeća određeno divljenje prema Sjedinjenim Državama i njihovim ljudima. Ono potječe iz priča koje su joj prenosile majka i baka, a koje pamte dobrotu Amerikanaca koji su okupirali Grenland kao protektorat nakon što su nacisti tijekom Drugog svjetskog rata zauzeli Dansku.

"Samo ležerno kaže"

Danci su, u svojoj odlučnosti da spriječe razvoj inuitske zajednice, zabranjivali čak i najosnovnije kućanske predmete, poput uljanih lampi, te su očekivali da nose odjeću izrađenu od krzna životinja koje su lovili. Nasuprot tome, Amerikanci su im davali tkanine i strojeve za izradu odjeće te dijelili pakete sa slatkišima za djecu.

Hedvig, koja živi od mjesečne mirovine od 940 funti, također misli da bi joj bilo bolje kada bi gospodarstvo bilo oslonjeno na dolar i potaknuto američkim tvrtkama koje su, po njezinu mišljenju, pravednije od Danaca, koji inzistiraju da se sve – uključujući i dragocjene grenlandske riblje zalihe – izvozi preko Kopenhagena. Također je itekako svjesna da bi, ako „izbije Treći svjetski rat“, Amerikanci mogli stati nasuprot Rusima ili Kinezima – za razliku od Danaca sa svojim patrolama saonicama za pse i sićušnom flotom.

Na pitanje, zašto onda otvoreno ne podrži preuzimanje vlasti, odgovara: "Trump“. Aviaja klima u znak slaganja i dodaje: "Jednostavno način na koji govori i ponaša se, i način na koji se odnosi prema nama. Kao kad tako ležerno kaže: ‘Možda ćemo napasti Grenland, možda nećemo.’ I vidjela sam isječke na društvenim mrežama u kojima ismijava Grenlanđane. "Dakle, netko poput Trumpa uopće nam nije privlačan. Mi Grenlanđani znamo vikati kad stvarno treba, ali naša kultura je tiša. Često komuniciramo samo mimikom i izrazima lica.“

Kao da želi naglasiti tu duboku kulturnu razliku, Aviajina majka dugo sjedi u tihoj kontemplaciji.

