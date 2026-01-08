Želja američkog predsjednika Donalda Trumpa da anketira Grandland puni medijske stupce i u Rusiji, a Komsomolskaya Pravda navodi da stručnjaci navode da su na "Trumpovom popisu za odstrel" i Kolumbija, Kuba te Meksiko.

Podsjećajući na niz izjava kojima Amerikanci otvoreno govore o preuzimanju Grenlanda, ovaj ruski medij podsjeća da Grenland već ima američku vojnu bazu Pituffik, koja se nalazi 1200 kilometara sjeverno od Arktičkog kruga.

U njoj se nalazi strateška radarska postaja, izgrađena tijekom Hladnog rata i dizajnirana za upozoravanje na mogući sovjetski raketni napad iznad Sjevernog pola.

Komsomolskaya Pravda navodi kad se može očekivati ​​"polarni Anschluss".

S obzirom na Trumpov način razmišljanja, navode da bi se moglo pretpostaviti da će "aneksiju" otoka pretvoriti u snažan PR trik, tempiran tako da se poklopi s nekim važnim događajem.

Tri datuma u igri za aneksiju

Po njima, trenutačno su na vidiku tri takva datuma. Prvi je 14. lipnja. Naime, tada je Trumpu rođendan.

Zanimljivo je kako Trumpa ovaj medij naziva "Don Fredovich", što je satirično ime za Trumpa. Ime "Fredovich" znači "sin Freda" prema imenu oca Fred Trumpa.

"Za tako značajnu obljetnicu, sigurno će pokušati sebi i Americi koju je učinio 'ponovno velikom' predstaviti neki dragocjeni dar", piše ovaj ruski medij.

Drugi datum je Dan neovisnosti SAD-a 4. srpnja. Ove godine blagdan će biti poseban: zemlja će svečano proslaviti 250. obljetnicu svog osnutka. To nije mali podvig.

Stoga će trijumfalni prijelaz Grenlanda "iz Europe u njegovo izvorno američko utočište" biti prilično prikladan - smatraju Rusi.

Ali sve je osmišljeno s jednim ciljem: ovaj povijesni događaj trebao bi pomoći republikancima da zadrže svoju trenutačnu parlamentarnu većinu tijekom međuizbora za Kongres u studenom ove godine.

Njegov gubitak u Zastupničkom domu prijeti Trumpu ozbiljnim problemima, uključujući pokretanje postupka opoziva protiv njega.

Dakle, piše ovaj ruski medij, možda će stanovnik Bijele kuće "grenlandsko iznenađenje" sačuvati za bliže danu izbora kako bi zadao težak udarac svojim protivnicima.

'U Europi vlada totalni kaos'

Osvrnuli su se na Europu i pitali: "Što je s njom?"

"Tamo vlada potpuni kaos. Danska premijerka Mette Frederiksen zahtijevala je od američkog predsjednika da prestane s prijetnjama. 'Zemlja je članica NATO-a i stoga potpada pod sigurnosna jamstva saveza', promrmljala je Frederiksen u očaju. Da, doista, čini se kao da se članice bloka, u skladu s člankom 5. Povelje NATO-a, okupljaju kako bi obranile Dansku od američke agresije", piše ovaj ruski medij.

Iako su sjeverni Europljani prijateljski podržali Kopenhagen, norveški premijer Jonas Gahr Støre napisao je na društvenoj mreži X: "Grenland je sastavni dio Kraljevine Danske."

A finski čelnik Alexander Stubb, privremeno zaboravivši svoju partiju golfa s Trumpom - pišu Rusi - smatrao je potrebnim izjaviti da nitko ne može donositi odluke za Grenland i Dansku osim njih samih.

"Ali Europska unija i dalje šuti. Samo je neimenovani dužnosnik EU ponudio oštro dvosmislen odgovor Financial Timesu: 'Znamo tko nam više nisu saveznici. Još uvijek se nadamo da smo u krivu i da će problem nestati. Znamo što treba učiniti, samo to moramo, dovraga, učiniti.' Ali odbio je pojasniti što točno i protiv koga. Poljski premijer Donald Tusk bio je puno izravniji o Trumpovoj želji za Grenlandom: 'Slabu i podijeljenu Europu nitko neće shvaćati ozbiljno: ni neprijatelj ni saveznik... Moramo ostati ujedinjeni kao nikada prije. Jedan za sve, svi za jednoga. Inače smo gotovi.''", piše ruska Komsomolskaya Pravda.

