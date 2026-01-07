Danas Grenland – sutra bilo tko: SDP podigao glas protiv pritiska na Dansku

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić susreo se danas u središnjici SDP-a na Iblerovu trgu s veleposlanikom Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj, Oleom Frijs-Madsenom, priopćili su iz te stranke.

Tijekom sastanka razgovaralo se o aktualnim geopolitičkim okolnostima, s posebnim naglaskom na pitanje suvereniteta Kraljevine Danske i Grenlanda, poštivanje međunarodnog prava te sigurnosne i političke izazove s kojima se suočava EU.

Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je da SDP jasno i nedvosmisleno podržava Grenland kao integralni dio Kraljevine Danske, uz puno poštivanje prava naroda Grenlanda da demokratski i samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Naglasio je da SDP osuđuje svaku ideju aneksije ili bilo kakvog narušavanja teritorijalnog integriteta Danske.

Predsjednik SDP-a naveo je da će SDP u Hrvatskom saboru podržati sve inicijative koje izravno jačaju suverenitet Danske i Grenlanda te štite međunarodno pravo. Također je naglasio da se SDP zalaže za to da Europa na jedinstven, koordiniran i odlučan način osudi svaki oblik američkog političkog ili gospodarskog pritiska na Grenland.

U tom je kontekstu ocijenjeno da je riječ o ozbiljnom testu za Europu te da, ako se danas ne zaštite Grenland i Danska, sutra nitko ne može biti siguran.

Sastanak je zaključen u otvorenom i prijateljskom tonu, uz izraženu spremnost na daljnji dijalog i međusobnu podršku u promicanju zajedničkih europskih vrijednosti, međunarodnog prava i stabilnosti.

