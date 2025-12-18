Ovo su labinski krafi. Nastavnik kuharstva otkriva tajne tradicionalnog blagdanskog recepta

Ako želite ovih blagdana pripremiti neki drugi tradicionalni desert, možete isprobati labinske krafi koji su jednostavna i lagana alternativa. Pripremaju se u slatkoj i slanoj varijanti, a karakterizira ih umjeren okus – nisu ni preslatki ni preslani – zbog čega su prikladni za one koji preferiraju lakša jela.

Nastavnik Dorijano Mohorović iz Labina, ugostiteljsko kuharstvo predaje u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu od 1993. godine, a od 2013. godine radi kao izvanredni profesor kuharstva u Pučkom otvorenom učilištu u Puli. U ugostiteljstvu radi od 1985. godine, pri čemu je profesionalno iskustvo stjecao u Italiji i Austriji, kao i u ugostiteljskim objektima u Opatiji i Rapcu, vlasnik je i restorana Šterna, a za Net.hr otkriva recept za labinske krafi, tradicionalno jelo Labinštine koje se priprema za svadbene prigode, obiteljska okupljanja i blagdane, ali i kao dio svakodnevne kuhinje, osobito za nedjeljni ručak.

Krafi se pripremaju u slanoj i slatkoj varijanti. "Slane se najčešće poslužuju uz juneći gulaš, dok se slatke od šećera, ruma i grožđica kao desert u novije vrijeme obogaćuju medom, orasima i narančom. Pripremaju se od kravljeg sira, prema tradicijskom receptu mjesta Labin, ali i na području Kršana", objašnjava Mohorović.

Recept za slane labinske krafi

Ovim receptom dobit ćete 60-65 komada krafi.

Sastojci za tijesto:

500 g glatkog brašna

5 g soli

3 jaja

20 ml ulja

100 ml vode (po potrebi)

Foto: Srednja škola Mate Blažine Labin

Postupak za tijesto:

Pomiješajte brašno i sol, dodajte jaja, ulje i dio vode. Umijesite glatko i elastično tijesto (8-10 minuta). Ostatak vode se koristi samo po potrebi. Zamotajte u foliju da odmori 30 minuta. Razvaljajte na strojčiću na debljinu 6 (7 je pretanko).

Foto: Srednja škola Mate Blažine Labin

Sastojci za nadjev:

1 kg Zdenka

200 g Grana Padano (nariban)

50 g rastopljenog maslaca

40 g prezli

1/2 žličice komovice (2-3 ml rakije od loze, po želji)

sol po potrebi

papar ili muškatni oraščić (po želji)

Postupak za nadjev:

Pomiješajte Zdenka sir i Grana Padano. Umiješajte jaja i dodajte rastopljeni maslac. Umiješajte prezle i dodajte po želji komovicu. Lagano posolite i po želji dodajte papar i muškatni oraščić. Ostavite 15-20 min da prezle upiju vlagu.

Foto: Srednja škola Mate Blažine Labin

Postupak za formiranje krafi:

Razvaljajte tijesto na postavku 6. Na prvu traku tijesta stavljajte hrpice od 25 g nadjeva. Prekrijte drugom trakom tijesta i istisnite zrak između hrpica. Dobro zatvorite rubove prstima ili vilicom. Izrežite krafi i lagano pobrašnite. Krafi kuhati u kipućoj, blago posoljenoj vodi. Kada isplivaju na površinu, kuhati ih još nekoliko minuta, zatim izvaditi šupljom žlicom i dobro ocijediti.

Foto: Srednja škola Mate Blažine Labin

Recept za slatke labinske krafi

Sastojci za tijesto (900 g):

500 g brašna

3 jaja

20 ml ulja

5 g soli

80-100 ml vode (po potrebi da se tijesto spoji i bude glatko)

Foto: Srednja škola Mate Blažine Labin

Sastojci za nadjev (1 kg):

1 kg Zdenka Sport sira

5 jaja

75 g maslaca

150 g Grana Padano

50 g vanilin šećera

150 g grožđica

88 g kristalnog šećera

Foto: Srednja škola Mate Blažine Labin

Postupak:

Pomiješajte brašno i sol, dodajte jaja, ulje i dio vode. Umijesite glatko i elastično tijesto (8-10 minuta). Ostatak vode se koristi samo po potrebi. Zamotajte u foliju da odmori 30 minuta. Razvaljajte na strojčiću na debljinu 6 (7 je pretanko). Pomiješajte Zdenka sir i Grana Padano. Umiješajte jaja i dodajte rastopljeni maslac, vanilin šećer i kristalni šećer. Dodati grožđice te sve dobro izmiješati dok se ne dobije ujednačen nadjev. Odmoreno tijesto razvaljati na tanko. Na tijesto u pravilnim razmacima stavljati žličicu nadjeva, zatim tijesto preklopiti i izrezati krafi željenog oblika. Rubove dobro pritisnuti kako nadjev ne bi izlazio tijekom kuhanja. Krafi kuhati u kipućoj, blago posoljenoj vodi. Kada isplivaju na površinu, kuhati ih još nekoliko minuta, zatim izvaditi šupljom žlicom i dobro ocijediti. Slatke krafe poslužuju se tople, po želji prelivene otopljenim maslacem i posute šećerom ili poslužene s dodatkom meda, oraha ili naribane korice naranče.

