Ovo su labinski krafi. Nastavnik kuharstva otkriva tajne tradicionalnog blagdanskog recepta
Bilo da volite slatke ili slane deserte, ovaj tradicionalni istarski će vas oduševiti. Isprobajte labinske krafi po receptu nastavnika kuharstva i Labinjanina Dorijana Mohorovića
Ako želite ovih blagdana pripremiti neki drugi tradicionalni desert, možete isprobati labinske krafi koji su jednostavna i lagana alternativa. Pripremaju se u slatkoj i slanoj varijanti, a karakterizira ih umjeren okus – nisu ni preslatki ni preslani – zbog čega su prikladni za one koji preferiraju lakša jela.
Nastavnik Dorijano Mohorović iz Labina, ugostiteljsko kuharstvo predaje u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu od 1993. godine, a od 2013. godine radi kao izvanredni profesor kuharstva u Pučkom otvorenom učilištu u Puli. U ugostiteljstvu radi od 1985. godine, pri čemu je profesionalno iskustvo stjecao u Italiji i Austriji, kao i u ugostiteljskim objektima u Opatiji i Rapcu, vlasnik je i restorana Šterna, a za Net.hr otkriva recept za labinske krafi, tradicionalno jelo Labinštine koje se priprema za svadbene prigode, obiteljska okupljanja i blagdane, ali i kao dio svakodnevne kuhinje, osobito za nedjeljni ručak.
Krafi se pripremaju u slanoj i slatkoj varijanti. "Slane se najčešće poslužuju uz juneći gulaš, dok se slatke od šećera, ruma i grožđica kao desert u novije vrijeme obogaćuju medom, orasima i narančom. Pripremaju se od kravljeg sira, prema tradicijskom receptu mjesta Labin, ali i na području Kršana", objašnjava Mohorović.
Recept za slane labinske krafi
Ovim receptom dobit ćete 60-65 komada krafi.
Sastojci za tijesto:
- 500 g glatkog brašna
- 5 g soli
- 3 jaja
- 20 ml ulja
- 100 ml vode (po potrebi)
Postupak za tijesto:
-
Pomiješajte brašno i sol, dodajte jaja, ulje i dio vode.
-
Umijesite glatko i elastično tijesto (8-10 minuta). Ostatak vode se koristi samo po potrebi.
-
Zamotajte u foliju da odmori 30 minuta.
-
Razvaljajte na strojčiću na debljinu 6 (7 je pretanko).
Sastojci za nadjev:
-
1 kg Zdenka
-
200 g Grana Padano (nariban)
-
50 g rastopljenog maslaca
-
40 g prezli
-
1/2 žličice komovice (2-3 ml rakije od loze, po želji)
-
sol po potrebi
-
papar ili muškatni oraščić (po želji)
Postupak za nadjev:
-
Pomiješajte Zdenka sir i Grana Padano. Umiješajte jaja i dodajte rastopljeni maslac.
-
Umiješajte prezle i dodajte po želji komovicu.
-
Lagano posolite i po želji dodajte papar i muškatni oraščić.
-
Ostavite 15-20 min da prezle upiju vlagu.
Postupak za formiranje krafi:
-
Razvaljajte tijesto na postavku 6. Na prvu traku tijesta stavljajte hrpice od 25 g nadjeva.
-
Prekrijte drugom trakom tijesta i istisnite zrak između hrpica.
-
Dobro zatvorite rubove prstima ili vilicom.
-
Izrežite krafi i lagano pobrašnite.
-
Krafi kuhati u kipućoj, blago posoljenoj vodi. Kada isplivaju na površinu, kuhati ih još nekoliko minuta, zatim izvaditi šupljom žlicom i dobro ocijediti.
Recept za slatke labinske krafi
Sastojci za tijesto (900 g):
- 500 g brašna
- 3 jaja
- 20 ml ulja
- 5 g soli
- 80-100 ml vode (po potrebi da se tijesto spoji i bude glatko)
Sastojci za nadjev (1 kg):
-
1 kg Zdenka Sport sira
-
5 jaja
-
75 g maslaca
-
150 g Grana Padano
-
50 g vanilin šećera
-
150 g grožđica
-
88 g kristalnog šećera
Postupak:
- Pomiješajte brašno i sol, dodajte jaja, ulje i dio vode. Umijesite glatko i elastično tijesto (8-10 minuta). Ostatak vode se koristi samo po potrebi.
-
Zamotajte u foliju da odmori 30 minuta. Razvaljajte na strojčiću na debljinu 6 (7 je pretanko).
-
Pomiješajte Zdenka sir i Grana Padano. Umiješajte jaja i dodajte rastopljeni maslac, vanilin šećer i kristalni šećer. Dodati grožđice te sve dobro izmiješati dok se ne dobije ujednačen nadjev.
-
Odmoreno tijesto razvaljati na tanko. Na tijesto u pravilnim razmacima stavljati žličicu nadjeva, zatim tijesto preklopiti i izrezati krafi željenog oblika. Rubove dobro pritisnuti kako nadjev ne bi izlazio tijekom kuhanja.
-
Krafi kuhati u kipućoj, blago posoljenoj vodi. Kada isplivaju na površinu, kuhati ih još nekoliko minuta, zatim izvaditi šupljom žlicom i dobro ocijediti.
-
Slatke krafe poslužuju se tople, po želji prelivene otopljenim maslacem i posute šećerom ili poslužene s dodatkom meda, oraha ili naribane korice naranče.
