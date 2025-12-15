Vrijedan truda: Donosimo dva recepta za najbolji mramorni kuglof koji će vas oduševiti

Kuglof je jedan od božićnih kolača koji izgleda kao da je izašao ravno iz nekog božićnog filma. Ovdje ćete naći najbolji recept za mramorni kuglof koji će podići vaše kulinarsko znanja i vještine na novu razinu.

Recept za Mramorni kuglof

Iako se možda priprema čini komplicirana, ovaj mramorni kolač će zasigurno oduševiti i vas i sve koji će ga probati.

Mramorni kuglof sastojci:

200 g maslaca, sobne temperature

200 g šećera

4 jaja

1 vanilin šećer

300 g brašna

1/2 vrećice praška za pecivo

100 ml mlijeka

2 žlice kakaa

Mramorni kuglof priprema:

Za najbolji mramorni kolač zagrijte pećnicu na 180°C i pripremite kalup za kuglof tako da ga premažete maslacem i brašnom. U velikoj zdjeli promiješajte maslac sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte jaja jedno po jedno, miksajući nakon svakog dodavanja. Dodajte i vanilin šećer i miješajte dok se ne sjedini s ostatkom smjese. Ubacite i brašno, prašak za pecivo, te mlijeko, i miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. U drugoj posudi, pomiješajte dvije žlice kakaa s malo vode, dok ne dobijete glatku pastu. Uzmite trećinu smjese od vanilije i dodajte u smjesu s kakaom. Sve zajedno dobro izmiješajte. Ulijte polovicu smjese od vanilije u kalup za mramorni kolač, zatim dodajte smjesu s kakaom, i preostalu smjesu od vanilije. Koristite vilicu ili nož kako biste napravili kružne pokrete po smjesi, kako biste dobili efekt mramornog uzorka. Najbolji mramorni kolač pecite u prethodno zagrijanoj pećnici oko 40-45 minuta. Izvadite mramorni kolač iz pećnice i ostavite da se ohladi u kalupu 10-15 minuta prije nego ga izvadite i poslužite.

Mramorni kuglof s jogurtom

Ovaj kuglof je mekan, sočan i prepun okusa, a priprema se uz nekoliko jednostavnih sastojaka, među kojima je i jogurt. Uz njega možete poslužiti i malo voća ili šećera u prahu za dodatni okus.

Mramorni kuglof s jogurtom sastojci:

200 grama šećera

200 grama maslaca

4 jaja

250 grama glatkog brašna

1 žlica praška za pecivo

150 grama jogurta

2 žlice kakaa

2 žlice mlijeka

Mramorni kuglof s jogurtom priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva Celzijusa. U velikoj zdjeli, pjenasto umutite maslac i šećer. Dodajte jaja jedno po jedno, miješajući nakon svakog dodavanja. U posebnoj zdjeli, pomiješajte brašno i prašak za pecivo, a zatim dodajte smjesi s maslacem i jajima, zajedno s jogurtom. Dobro izmiješajte sve dok se sastojci ne sjedine. Podijelite smjesu u dvije posude. U jednoj posudi dodajte kakao i mlijeko te dobro izmiješajte kako biste dobili čokoladnu smjesu. U drugoj posudi, ostavite smjesu bez kakaa. Ulijte bijelu smjesu u podmazanu posudu za pečenje kuglofa, a zatim dodajte čokoladnu smjesu u sredinu. Uzmite vilicu i lagano provucite kroz smjesu kako biste dobili mramorni uzorak. Stavite posudu u pećnicu i pecite kuglof oko 45-50 minuta, ili dok se ne zapeče i ne dobije zlatno smeđu boju. Izvadite kuglof iz pećnice i ostavite da se ohladi prije nego što ga poslužite

Kuglof s jabukom

Iako nije mramorni, kuglof s jabukom savršena je slastica koja spaja sočnost svježih jabuka s aromama cimeta i vanilije, stvarajući neodoljiv desert za svaku priliku. Ovaj kolač idealan je za blagdanske dane, obiteljska okupljanja ili jednostavne trenutke uz šalicu kave. Zahvaljujući dodatku naribanih jabuka, kuglof ostaje mekan i ukusan danima, a njegova raskošna aroma ispunjava svaki dom toplinom i ugodom. Priprema je jednostavna, a rezultat je impresivan, savršen spoj tradicionalnih okusa i modernog šarma.

