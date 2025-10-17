ADIO /

Nema više veganskih burgera i kobasica: Hoće li trgovine i restorani morati mijenjati imena?

Veganski burger, vegetarijanska kobasica, steak od cvjetače: više se ne smiju zvati ni burger ni kobasica ni odrezak.

Europski parlament zabranio je upotrebu mesnih izraza za varijante u kojima nema mesa, jer misle da to zbunjuje potrošače. Farmeri su sretni jer kažu kobasica je kobasica, ali bune se proizvođači hrane na biljnoj bazi. Zeleni pak kažu: tofu kobasice ne zbunjuju potroščače, samo desne političare.

A Direktovog reportera je zanimalo kako bi se onda zvao veganski burger.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.10.2025.
8:46
Rikardo Stojkovski
VeganVeganska DijetaMesoKobasicećevapi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx