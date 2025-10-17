Nema više veganskih burgera i kobasica: Hoće li trgovine i restorani morati mijenjati imena?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Veganski burger, vegetarijanska kobasica, steak od cvjetače: više se ne smiju zvati ni burger ni kobasica ni odrezak.

Europski parlament zabranio je upotrebu mesnih izraza za varijante u kojima nema mesa, jer misle da to zbunjuje potrošače. Farmeri su sretni jer kažu kobasica je kobasica, ali bune se proizvođači hrane na biljnoj bazi. Zeleni pak kažu: tofu kobasice ne zbunjuju potroščače, samo desne političare.

A Direktovog reportera je zanimalo kako bi se onda zvao veganski burger.