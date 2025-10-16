Baby Lasagna Mojmiri otkrio s kim ne bi snimio duet: 'S Vojkom V. Malo mi je nekad sirov'

Smrt MTV-a, sudbina Eurosonga, europska turneja, puno je tema za Direktovog gosta Baby Lasagnu kod Mojmire Pastorčić. Dugo ga u Direktu nije bilo.

Nisam te dva puta vidjela s istom frizurom?

Kad me sljedeći put vidiš bit će nova.

Koliko dugo traje u prosjeku jedna tvoja frizura?

Par mjeseci. Ova najduže traje, ma to je da imam dužu kosu pa da se mogu javno ošišat.

A Britney Spears ti je uzor u tome. Berlin, Barcelona, Pariz, Istanbul, Stockholm. Nema gdje ove godine nisi bio. Kakva je publika, kako su te primili?

Meni je super. Na neki način se razlikuje od nas jer ovdje ima neki sentiment koji je došao zbog Eurosonga, kao naš dragi Marko pa je često manje fokus na glazbi, a više na meni kao osobi, a kad izađemo van imam osjećaj da me ne šljive mene kao Marka nego više gledaju projekt Baby Lasagna. Bend je tamo poznat među fanovima dok ovdje bend nitko ne šljivi. Tako da je nekako jasna razlika.

Tu te znači vole kao osobu, a vani vole tvoju muziku?

Možda da. Ali naravno ima ovdje fanova koji znaju od riječi do riječi sve napamet, ali vani imam osjećaj da mene ne doživljavaju kao osobu već kao projekt.

Dolazi li vani toliko djece na tvoje koncerte ili ne?

Ni blizu, a i tamo ne možeš ni ući u klubove ako nemaš 16 godina, a u Irskoj nisu mogli ni s 18 godina. Ako nemaš 18 godina ne možeš doći ni u pratnji.

Kakav je život na turneji?

Pa okej je. Uvijek se žališ kad si na turneji, a onda kad dođeš doma ti malo zafali. Toliko smo putovali da su mi sendviči s aerodroma počeli faliti.

Što kažeš na smrt MTV-a? Gotovo je s glazbenim kanalima. Video killed the radio star, a sad je streaming ubio video zvijezdu. Jesi li ti to proživio dramatično, jesi li ti pratio MTV?

Pa pomalo, znao si koji su velikani MTV-ija i naravno da je umro sada kad su se moji spotovi počeli prikazivati. Kraj kulture...mislim da je to ogromna stvar. Tužna stvar.

Tebi su spotovi i dalje važni, puno truda tebe i Lady Lazanje. Stvarno izgledaju dobro, jako vam je dobra produkcija. I dalje misliš da je to važno?

Pa ja sam se u jednom trenutku uhvatio gdje sam slušao pjesmu i gledao spot istovremeno i pomislio: Pjesma je fantastična. Doslovno dan kasnije sam sjeo u auto i slušao tu pjesmu i pomislio kako je bezveze. Tad sam skužio kako je teško odvojiti to dvoje. Ulažemo puno u spotove i meni je zabavno snimati spotove.

Bio si i ove godine na Eurosongu i mnogi su komentirali da si i ove godine imao najbolji nastup. Bila je zanimljiva ta suradnja s Käärijom, jako su bile dobre reakcije...

Znao sam da će to biti kad sam vidio kako nam nastup izgleda, mislio sam - ovo će ubiti i onda je na kraju tako i bilo. Svi su komentirali kako je sve zasjenio taj naš nastup. Neću se tu ni pravit skroman jer mislim da sumo tu odradili dobar posao i da je svima bilo zanimljivo

Što kažeš na ovu neizvjesnost oko Eurosonga? Neki neće sudjelovati ako će Izrael, drugi neće ako neće Izrael. Po tvom iskustvu: Koliko to politizira natjecanje?

Glazba je uvijek odraz nekog društva a politika je u porama svakog društva i mislim da jednostavno ne možeš odvojit često umjetnost od toga. Ne znam da li sudjelovanje Izraela politizira dodatno, ali bilo je svakakvih tenzija i dok smo mi bili te godine. Bilo je svašta nešto ali na sreću mi u to nismo bili upleteni nego smo bili zatvoreni u svom studiju

Kääriju su fanovi jako kritizirali što je samo objavio jedan video s izraelskom natjecateljicom. Jeste ikada o tome razgovarali, je li znaš kakva je bila pozadina toga?

Bio je dosta uzrujan. On je takva osoba koja svima kaže da. Stvarno je draga osoba. Znam da se pojavio u tom jednom videu i poslije dao službenu izjavu da se on nije htio pojavit u tom videu. I dobio je puno negativnog i on je bio depresivan zbog toga i da bio je taj jedan moment s negativnim reakcijama na njegov račun

Da Hrvatska sad odluči da neće sudjelovati ako sudjeluje Izrael - bi li podržao takvu odluku?

Bih u ovom trenutku.

Bio si na turneji, prošao cijelu Europu i šta je sad na redu? Odmaranje?

Imamo još tjedan dana odmora i onda imamo nastup s simfonijskim orkestrom i onda će možda biti reizdanje albuma i jako se veselim tome. I onda idemo odradit još nekoliko koncerata prije kraja godine i onda kreće brisanje staroga i početak novoga. Onda kreće nova era. Nećeš me prepoznati sljedeći put kad dođem. Spremamo nešto ludo, nešto baš posebno.

Elizabeta ne da duet s Breskvicom. Je li onda ima duet koji planiraš s nekim drugim?

Trebalo je biti nešto, ali je to propalo. Trebalo je biti s jednim hrvatskim izvođačem, ali nije se ostvarilo. Ne mogu reći kojem.

A ima li netko s kim ti svakako ne bi nastupio u duetu?

Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima.

Je li ti već malo dosadio Rim Tim Tagi Dim?

Kad ga čujem negdje vani onda mi ide na živce, ali kad ga pjevaš na koncertu onda je skroz druga spika.

A sad s obzirom na to da si se ovdje toliko udomaćio, molim te da odjaviš emisiju umjesto mene. Umorna sam, četvrtak je i dosta mi je više svega.

To je bilo to za ovaj tjedan. Hvala vam na pažnji. Laku noć, pusa, bok.

