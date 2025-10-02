Baby Lasagna iznenadio fanove lošim vijestima: 'Ovo nije naša odluka, iznenađeni smo i razočarani'

Nakon što je ovog proljeća oduševio europsku publiku prvom turnejom naziva ''Meow Tour'', hrvatski glazbenik Baby Lasagna (30) ponovno je na pozornicama i nastavlja s nastupima diljem Europe. No, najnovije vijesti koje je podijelio sa svojim pratiteljima nisu bile nimalo optimistične.

Koncert u Istanbulu, koji je izvorno bio zakazan za 24. travnja, morao je tada biti odgođen zbog političkih prosvjeda u gradu. Novi datum je 13. studeni, ali je došlo do neočekivanih komplikacija. Naime, lokalni organizatori obavijestili su kako osobama mlađima od 18 godina neće biti dopušten ulazak, čak ni u pratnji odraslih.

Foto: Instagram Screenshot

Baby Lasagna se tim povodom oglasio na društvenim mrežama. “Imam loše vijesti! Nažalost djeci ispod 18 godina nije dozvoljen ulazak na naš koncert u Istanbulu 13.11. čak i ako su u pratnji odrasle osobe”, napisao je.

Dodao je i kako ta odluka nije došla od njegova tima: “Ovo nije naša odluka; moj tim i ja smo bili vrlo iznenađeni i razočarani”. Pozvao je sve mlađe obožavatelje koji su već kupili ulaznice da se jave radi povrata novca. Uz to, uputio im je i emotivnu poruku. “Dragi moji mladi gatitosi, jako mi je žao zbog ove situacije i nadam se da ćemo se sresti neki drugi put. Molim vas podijelite ovu priču ili pošaljite prijateljima koji dolaze na koncert, kako bi svi imali priliku vidjeti ovu informaciju”, rekao je.

Foto: Profimedia

Osim problema s koncertom u Turskoj, Lasagna je objavio još jednu lošu vijest – otkazuje se njegov nastup u Parizu. “Nažalost, moramo otkazati naš nastup u Parizu. Iskreno nam je žao što se stvari ovako odvijaju, jer smo stvarno željeli nastupiti u ovom legendarnom gradu! Kupci ulaznica bit će kontaktirani i dobit će povrat novca. Hvala vam na razumijevanju i podršci!”, poručio je glazbenik.

Podsjetimo, Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, predstavljao je Hrvatsku na pretprošlom Eurosongu, kada je osvojio drugo mjesto.

