Baby Lasagna iznenada zapjevao s obožavateljicom: Ona nije mogla vjerovati što joj se događa

Marko Purišić (30), kojeg javnost bolje poznaje kao Baby Lasagnu, još jednom je pokazao zašto ga publika obožava. Iako je privatno, prema vlastitim riječima, dosta povučen, na pozornici se pretvara u pravog showmana na razini svjetskih zvijezdi. Ništa drugačije nije bilo ni ovaj put.

Naime, na društvenim mrežama proširila se snimka s trajekta u Finskoj gdje je jedna djevojka izvodila njegov eurovizijski hit "Rim Tim Tagi Dim" na karaokama. Pjevač je, čim je čuo vlastite stihove, spontano odlučio pridružiti joj se na pozornici i uveličati trenutak dok je publika pjevala s uglas s njima.

"Mislio sam da će biti sramotno, ali bilo je predobro", napisao je Baby Lasagna uz snimku simpatičnog nastupa s obožavateljicom koju je podijelio na svom službenom TikTok profilu.

Reakcije obožavatelja nisu izostale.

"Da se to dogodilo meni, plakala bih čitavu noć", komentirala je jedna korisnica, dok su mnogi drugi istaknuli kako im je "Rim Tim Tagi Dim" nezaobilazna pjesma na karaoke večerima.

