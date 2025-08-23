Kako danas izgledaju najpoznatije blizanke na svijetu: Sestre Olsen odavno se ne bave glumom

Glumice i modne dizajnerice Mary-Kate i Ashley Olsen (39) rijetko se pojavljuju u javnosti, ali ovaj tjedan uhvaćene su u Hamptonsu, u saveznoj državi New York, kako slažu odjevne komade svog brenda The Row u vlastitom butiku.

Sestre blizanke, poznate po svom minimalističkom stilu, bile su odjevene jednostavno i bez šminke dok su uređivale prostor, vješale odjeću i razgovarale.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Olsenove su posljednji put viđene zajedno u studenome 2024. na glamuroznoj rođendanskoj proslavi Sare Moonves, glavne urednice časopisa W, u New Yorku. Prije toga, u veljači iste godine, pridružile su se mlađoj sestri Elizabeth Olsen (36) na večernjem izlasku u New Yorku.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Blizanke su poznate po tome što svoju privatnost pokušavaju maksimalno sakriti od javnosti. Tako je Ashley 2023. godine, bez prethodne javne najave trudnoće, rodila sina Otta, što je tek naknadno objavljeno u medijima. Američki portal TMZ tada je izvijestio da su ona i suprug Louis Eisner dobili dijete "nekoliko mjeseci ranije u New Yorku".

Podsjetimo, Mary-Kate i Ashley karijeru su započele još kao bebe, glumeći u seriji "Puna kuća" tijekom 80-ih i 90-ih, a od 2005. godine posvećene su modi. U zajedničkom intervjuu za časopis i-D 2021. godine, prisjetile su se početaka svog brenda.

"Iskreno, nisam sigurna koliko smo tada bile svjesne što radimo. Tek smo se bile preselile u New York, imale smo 18 godina i znale smo da želimo uzeti predah od onoga što smo dotad radile, istražiti ono što nas zanima i otkriti što život nudi", priznala je Ashley.

The Row je od tada izrastao u brend prepoznat po minimalizmu i vrhunskoj kvaliteti.

POGLEDAJTE VIDEO: Motociklisti najavili veliki prosvjed i poručili: 'Nismo svi mangupi. Ispod kaciga su doktori i pravnici'