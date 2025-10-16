Neviđeno do sada: Čak 400 artefakata otkriva slavnu prošlost hrvatskih kraljeva

SPEKTAKL U 'KLOVIĆEVIMA' /

Za veliku, povijesnu izložbu u Klovićevim dvorima 'U početku bijaše kraljevstvo' dopremljeno više od 400 artefakata iz svih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva. Izložba predstavlja ključne trenutke 11. stoljeća Hrvatskog kraljevstva. Proteže se na tri etaže: prva etaža izložbe posvećena je dolasku Hrvata i srednjem vijeku, a druga daje prikaz ranovjekovne hrvatske povijesti. Dok je cijeli jedan kat rezerviran za kralja Tomislava. Izložba je i svojevrstan krunski događaj godine u kojoj se obilježava 1100. obljetnica Hrvatskog Kraljevstva. Tako će posjetitelji prvi put na jednom mjestu imati prigodu svjedočiti kontinuitetu hrvatske državnosti tijekom stoljeća.

Otvorenje izložbe u Klovićevim dvorima prati i Maja Oštro Flis koja je razgovarala s Trpimirom Vedrišem, suautorom ili koautorom izložbe. Više pogledajte u videu