Održana akcija spašavanja i gašenja broda na Dunavu

AKCIJSKE SCENE /

Na Dunavu je u četvrtak održana akcija spašavanja i gašenja požara na brodu s putnicima. Većina osoba uspješno je evakuirana, no neki su pali u rijeku i nestali.

U akciji su sudjelovali vatrogasci, policajci, HGSS-ovci i drugi pripadnici žurnih službi s 11 vozila i pet plovila. Na kraju je sve prošlo bez žrtava u ovoj uspješnoj pokaznoj vježbi civilne zaštite Osječko-baranjske županije – Aljmaš 2025.

Akcijske scene pogledajte u prilogu reportera RTL-a Danas Bojana Uranjeka