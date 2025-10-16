Mnogi ih rade, ali znate li rizike? Stručnjaci upozoravaju: 'Sve izgleda u redu, ali...'

OPASNOSTI PLASTIČNIH OPERACIJA /

Znate li koliko ljudi u svijetu godišnje ide na estetsku operaciju nosa? Njih preko milijun. U Hrvatskoj pak svake godine to napravi tisuću ljudi. Da je popularno napraviti si prćast nosić,to svi znamo, ali ono što većina ne zna je da se 20 posto pacijenata vrati na operacijski stol jer nisu zadovoljni. Neki teže dišu, neki imaju ozbiljne probleme, a ranije nisu ni pomišljali da uljepšavanje nosi komplikacije. Više pogledajte u prilogu reportera Petra Panjkote