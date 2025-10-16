Kolinje u Baranji nikad ranije, svinjogojci u velikom strahu od afričke svinjske kuge

ISTOK HRVATSKE STREPI /

Ove godine svinjokolja u Baranji počela je ranije nego ikada. Razlog - strah od afričke svinjske kuge. Svinjogojci su ubrzali s kolinjem jer ukoliko i njihovo područje dođe u zonu restrikcije bit će u velikim problemima.

Svinje koje dobro napreduju i očekuju prinove nekada su bile razlog za radost – no danas u Baranji više nije tako. „Dnevno trošimo 250 kilograma hrane, ne smijemo prodati, ni prase, ni svinju, ne smijemo zaklati, u principu ne smijemo ništa – samo hraniti, dokle, ne znam.“ kaže Dejan Šarošković, uzgajivač svinja.

Zbog epidemiološke situacija s afričkom svinjskom kugom još su propisane zabrane u zonama zaštite i nadziranja bolesti. „Govorimo o zonama koje su najviše 10 kilometara sveukupno, tamo je trenutno zabranjeno klanje svinja na vlastitom domaćinstvu.“ kaže Ljupka Maltar, načelnica Sektora za zdravlje Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

15 kilometara od Dejanovih svinja kolinje je uz propisane uvjete dopušteno i počelo je ranije nego ikada. „Za svoje potrebe kolju, spremaju meso u zamrzivače pa će čekati hladnije da to prerađuju, da to rade, gledaju da to riješe, jer što ako im se desi slučajno da se kuga proširi, da isto budu blokirani, da ne mogu klati, da ne mogu raditi – što onda?“ kaže Dejan Šarošković. Više doznajte u prilogu Bojana Uranjeka.