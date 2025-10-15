Domet im je 500 kilometara i vide sve: Ovi radari imaju umjetnu inteligenciju koja zna i kad ptica preleti

ZAVIRILI SMO U TVORNICU /

Tvrtka Thales iz okolice Pariza proizvodi neke od najsofisticiranijih radara na svijetu koji se koriste i u ratu u Ukrajini.

U malom mjestu kod Pariza stotine zaposlenika francuske tvrtke Thales rade na proizvodnji najmodernijih radara današnjice. U pogonu za razvoj i testiranje posjetili smo Petera Terpstru, menadžera za proizvodnju zemaljskih i pomorskih radara, koji nam je pokazao dva Ground Master 400 sustava – uređaje dometa većeg od 500 kilometara.